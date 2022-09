Che cos’è e come rilevare un’emergenza medica che provoca un decesso ogni 2,8 secondi

Potresti non sapere esattamente di cosa stiamo parlando dal nome, ma la parola “sepsi” suona sicuramente un campanello.

Ma sicuramente le cifre di questo disturbo non ti lasceranno indifferente e susciteranno rapidamente il tuo interesse.

La sepsi provoca un decesso ogni 2,8 secondi.

Quasi 50 milioni di persone ne soffrono ogni anno.

È la prima causa di morte in ospedale

La prima riammissione in ospedale

Fino al 50% dei sopravvissuti soffre di sequele fisiche e/o psicologiche a lungo termine.

E nonostante tutto, continua ad essere una grande incognita e i protocolli ospedalieri per la sua diagnosi precoce e gestione non sono ancora così diffusi come sarebbe auspicabile.

Cos’è la sepsi o la setticemia

Con parole veloci e facilmente comprensibili potremmo dire che la sepsi è la risposta del nostro stesso corpo a un’infezione. Ma una risposta che danneggia gravemente i nostri stessi tessuti e organi.

E per una spiegazione più precisa, niente di meglio delle parole del gruppo di lavoro sulle malattie infettive e sepsi della Società spagnola di medicina intensiva e critica e unità coronariche (SEMICYUC).

“Si tratta di una malattia complessa secondaria a un’infezione che può portare a disfunzione multiorgano e morte; un’emergenza medica che richiede cure immediate ed è associata a un grave onere sanitario ed economico, sia per il paziente che per i sistemi sanitari di tutto il mondo .il pianeta”.

Tenendo conto che questa patologia, causata da una risposta immunitaria esagerata all’infezione, provoca 11 milioni di decessi all’anno, gli specialisti ricordano l’importanza di progredire nello studio, nel controllo e nel trattamento. E gli intensivisti spagnoli hanno lavorato a questo compito per decenni.

Sintomi di sepsi

Uno dei problemi con il rilevamento della sepsi è che alcuni dei suoi sintomi possono essere scambiati per un’infezione “normale”.

Ecco perché è importante sapere che ci sono persone particolarmente suscettibili alla sepsi. Tra loro:

persone anziane

diabetici

Pazienti immunocompromessi.

Inoltre, ci sono alcune infezioni che hanno maggiori probabilità di portare alla sepsi:

infezioni respiratorie come la polmonite

infezioni intestinali

Infezioni del tratto urinario.

Tenendo conto di queste condizioni, i segni che possono avvisarci che si sta verificando la sepsi sono:

Aumento della frequenza cardiaca oltre i 90 battiti.

Respirazione difficoltosa.

La temperatura corporea può superare i 38ºC o scendere sotto i 36ºC.

Ipotensione.

Nausea o vomito.

Diminuzione del volume delle urine.

Sonnolenza, confusione e persino perdita di coscienza.

Quando si verifica quello che viene chiamato shock settico

Come spiegato dal National Institute of General Medical Sciences (NIH):

La sepsi o setticemia è una grave condizione medica causata da una schiacciante risposta immunitaria a un’infezione.

Il corpo rilascia sostanze chimiche immunitarie nel sangue per combattere le infezioni, ma queste sostanze chimiche innescano un’infiammazione diffusa, che porta a coaguli di sangue e vasi sanguigni che perdono invece di guarire.

Di conseguenza, la circolazione sanguigna è disturbata che, a sua volta, priva gli organi di nutrienti e ossigeno e provoca danni agli organi.

Nei casi più gravi, si verifica l’insufficienza di uno o più organi.

E nei casi peggiori, la pressione sanguigna scende, il cuore si indebolisce e il paziente precipita in shock settico.

Una volta che ciò accade, vari organi (polmoni, reni, fegato) possono smettere rapidamente di funzionare e il paziente può morire.

La sepsi è una delle maggiori sfide negli ospedali, dove è una delle principali cause di morte.

La sepsi si verifica in modo imprevedibile e può progredire rapidamente.

Quali sono le cause della sepsi?

Continuando con la spiegazione del NIH: ci sono molti tipi di microbi che possono causare sepsi, tra cui:

Batteri, che causano la maggior parte dei casi

Funghi

Virus.

I casi gravi di sepsi sono spesso il risultato di un’infezione generalizzata che si diffonde in tutto il corpo attraverso il flusso sanguigno. In alcuni casi, l’infezione non può essere rilevata nel flusso sanguigno e i medici utilizzano altre informazioni, come la temperatura corporea e lo stato mentale, per diagnosticare la sepsi.

La sepsi è spesso il risultato di infezioni in:

Polmoni

Stomaco

I reni

La vescica.

E a volte la sepsi può verificarsi in persone che non sapevano di avere un’infezione.

Chi può avere la sepsi

Il più delle volte, la sepsi si verifica in persone ricoverate in ospedale o che sono state recentemente ricoverate in ospedale.

In particolare, le persone che si trovano in un’unità di terapia intensiva hanno maggiori probabilità di contrarre infezioni che possono portare alla sepsi.

Ma riguarda principalmente:

Tu bevi,

Bambini,

Anziani

con ferite

pazienti diabetici

AIDS,

Cancro

Malattia del fegato

Ma è importante essere chiari sul fatto che qualsiasi infezione potrebbe portare alla setticemia.

Ecco perché è importante consultare un medico se abbiamo un’infezione o una ferita che non ha risposto al trattamento. Ed è per questo che segni o sintomi, come confusione o respirazione rapida, richiedono cure di emergenza.

Codice Sepsi

L’implementazione del Codice Sepsi nelle Unità di Terapia Intensiva e nel resto delle aree ospedaliere ha consentito di disporre di un’importante infrastruttura per la diagnosi precoce dei pazienti con questa patologia. Incorporando procedure, strategie e protocolli di gestione che riducono la mortalità e la morbilità, indipendentemente dalla causa che la scatena.

Questo protocollo di sepsi cerca di identificare i pazienti settici nel tempo e coordinare un approccio multidisciplinare al fine di controllare il focus della sepsi e garantire la sopravvivenza del paziente.

Inoltre, come spiegato dal Gruppo di lavoro:

“Permette un’assistenza di qualità superiore, omogenea e con la maggiore capacità risolutiva possibile, basata sul coordinamento dei professionisti coinvolti nella cura della sepsi”.

I sistemi di allerta più o meno automatizzati del Codice Sepsi aiutano a identificare scenari potenzialmente gravi che, con altri sistemi di rilevamento, potrebbero passare inosservati.

Inoltre, l’incorporazione di tecniche microbiologiche nella pratica clinica quotidiana per la rapida identificazione di microrganismi e meccanismi di resistenza contribuisce ad abbreviare i tempi di risposta diagnostica e ad adattare meglio il trattamento antimicrobico.

La necessità e l’utilità di implementare il Codice Sepsi in tutti gli ospedali è diventata più evidente che mai in questi anni di COVID-19.

Sepsi e COVID-19

Poiché la sepsi è la risposta del nostro corpo a un’infezione che danneggia gravemente i nostri stessi tessuti e organi, le “nuove” malattie infettive come SARS-CoV-2, che possono anche sviluppare la sepsi da sole, hanno costretto gli intensivisti a raddoppiare gli sforzi.

Il National Surveillance Study of Nosocomial Infection in Intensive Medicine Services (ENVIN) del SEMICYUC ha avvertito nel 2021 che i pazienti COVID-19, per quanto riguarda le infezioni associate al dispositivo, presentano una maggiore risposta infiammatoria sotto forma di sepsi e/o shock settico durante la loro permanenza in terapia intensiva, rispetto ai dati del 2019.

Infatti, in questi anni di pandemia, un numero significativo di pazienti ricoverati in terapia intensiva per COVID-19 è deceduto nel contesto di shock settico.

E come spiegano gli esperti del Gruppo di lavoro: