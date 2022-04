Champions League: Thomas Tuchel voleva “una sceneggiatura fantastica” dal Chelsea; Glielo ha regalato il Real Madrid

Thomas Tuchel aveva sfidato la sua squadra del Chelsea a fornire “nient’altro che una sceneggiatura fantastica”. Non poteva sostenere che non fossero riusciti a consegnare. Il problema era piuttosto che i campioni in carica non erano destinati a porre fine a questo grande viaggio come suoi eroi. Questa doveva essere un’altra storia nella storia d’amore duratura tra il Real Madrid e la Champions League. Il Chelsea doveva essere il ragazzo dell’autunno.

Gli indizi erano lì, non solo nella duratura eccellenza del match-winner Karim Benzema, che senza dubbio crederà che questa particolare sceneggiatura finirà con lui che isserà il trofeo della Champions League a Parigi, ma il volto familiare di Thibaut Courtois. Il belga alla fine sarebbe stato quello che si sarebbe frapposto tra la sua ex squadra e un posto in semifinale, una serie di belle parate che hanno permesso al Real Madrid di aggrapparsi alla sconfitta per 3-2 nella notte che li ha visti avanzare complessivamente 5-4.

Non era niente come la squadra del Chelsea che abbiamo imparato a conoscere sulla scena europea. Nella loro corsa alla gloria della Champions League la scorsa stagione, si sono stabiliti in un solco da cui Tuchel raramente ha dovuto farli uscire. Guadagnati un punteggio favorevole nell’andata, strozza la vita fuori dal gioco nella seconda. Era l’opposto del dramma. Per i neutrali che li hanno seguiti la scorsa stagione, è stata una lezione di tedio.

Non dagli ottavi di finale del 2020 Tuchel, allora alla guida del Paris Saint-Germain, non aveva dovuto superare uno svantaggio all’andata in questa competizione. Al Chelsea, aveva ottenuto tre vittorie e un pareggio in trasferta nelle quattro gare di andata prima. La sua squadra si era abituata a mantenere il terreno più alto nella seconda partita, consentendo a ondate di attacchi sempre più disperati di irrompere sul muro difensivo prima di applicare il colpo di grazia.

Al Santiago Bernabeu, nessuna opzione del genere era disponibile per loro dopo la tripletta di Karim Benzema all’andata. Tuchel è stato costretto ad abbracciare l’assenza di controllo, almeno fin dall’inizio. Si adattava piuttosto al più meticoloso degli allenatori. Allo Stamford Bridge, il Real ha avuto lo spazio e il tempo per giocare al ritmo ponderato di Carlo Ancelotti. Il Chelsea non è stato così accomodante questa volta.

Questo era il calcio giocato al ritmo della Premier League, con il Chelsea che si lanciava nelle sfide, rincorreva i pacchi e correva in campo quando si presentava l’opportunità. Non è stato privo di rischi, soprattutto all’inizio, quando Federico Valverde e, in particolare, Vinicius Junior hanno tirato un pugno negli spazi vuoti dietro i terzini dalla mentalità offensiva nell’ibrido di Tuchel di un quattro difensore e il sistema di ala che tende a favorire.

Reece James, in particolare, sembrava vulnerabile dopo aver ricevuto un’ammonizione a soli 12 minuti dall’inizio della gara per un fallo su Vinicius, invece, è stato piuttosto eccellente, un contrasto superbo all’84 ‘che mostra una vera compostezza quando un rigore sembrava il risultato più probabile. Tuttavia, il Chelsea stava giocando su una corda tesa su quel particolare fianco e alcune decisioni migliori nell’ultimo terzo del brasiliano e questa gara avrebbe potuto andare in una direzione molto diversa.

Si potrebbe dire lo stesso del fatto che per una volta un cattivo controllo di Timo Werner ha finito per aiutare la causa del Chelsea piuttosto che danneggiarla. Questa volta, quando la palla ha colpito il ginocchio del tedesco, probabilmente con sua sorpresa quanto quella di chiunque altro, ha fatto irruzione nel percorso di Mason Mount, il cui tiro fragoroso ha portato gli ospiti al controllo di questo pareggio.

Madrid semplicemente non aveva una risposta per Mount, un uomo che si era liberato da nozioni così semplicistiche come formazioni e posizionamento. Un minuto avrebbe agito come secondo centravanti, quello successivo avrebbe aggiunto zavorra a un centrocampo in grado di respingere Luka Modric e Toni Kroos in un modo che non era possibile sei giorni prima.

Per decenni, i centrocampisti inglesi sembravano che non avrebbero mai scoperto l’acume tattico necessario per eccellere su campi come questo, in notti come questa. Non più, archivia Mount martedì sera insieme all’esibizione di Phil Foden contro l’Atletico Madrid una settimana fa. Ha imposto la sua volontà agli avversari con la più sfavillante delle bacheche dei trofei.

Era tutt’altro che il solo a mettere in scena una performance di altissimo livello. Antonio Rudiger eccelleva in ogni aspetto del gioco, il suo colpo di testa per portare il Chelsea al livello del pareggio non è stato nemmeno il momento clou della sua bobina personale poiché ha negato a Karim Benzema quello che sembrava un certo gol dopo che Kroos aveva preso in tasca N’Golo Kante a centrocampo.

Ci sarebbe voluto qualcosa di straordinario per il Real Madrid per battere questa difesa. Questo è quello che hanno ottenuto… due volte. Prima è arrivato il magnifico passaggio di Modric e il tiro al volo di Rodrygo, destinato a essere il momento dimenticato della brillantezza in cui tutti ricordano questo particolare gol. Poi è arrivata qualcosa di ancora più sorprendente, l’eccellente serata di Rudiger annullata da un crudele errore quando Benzema si è infilato di testa sul cross di Vinicius. Quelle erano le possibilità dei padroni di casa. Li hanno presi.

Confrontalo però, con il peso delle occasioni di alta qualità realizzate dal Chelsea, non solo il gol di Marcos Alonso, giustamente escluso per un fallo di mano prima del suo tiro fragoroso sul piede più debole, ma anche per le superbe parate di Courtois di Kai Havertz e Hakim Ziyech.

Se queste partite riflettessero semplicemente quello che è successo in campo, allora il Chelsea potrebbe essere semplicemente vincente. Hanno vinto la partita, il conteggio dei tiri è di 25 a 10, registrando un conteggio dei gol previsto quasi il doppio di quello del Madrid. Ma la narrativa ha abbastanza influenza in questa competizione.

Alla fine, il Chelsea aveva impiegato troppe energie per regalare a Tuchel la favola che voleva. Hanno fatto il loro lavoro e hanno gestito la rimonta. Il problema era che da allora in poi nella sceneggiatura rimanevano alcune pagine in più.