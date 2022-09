Champions League: PSG fuori dal segno nella vittoria sulla Juventus, occasione sbagliata per farsi notare dopo la doppietta di Mbappe

PARIGI — Il Paris Saint-Germain ha aperto la sua campagna di UEFA Champions League con una vittoria per 2-1 Juve al Parc des Princes, ma i colossi francesi ci hanno lavorato duramente nel secondo tempo. Kylian Mbappé aveva PSG crociera con due gol nel primo tempo, ma la superstar francese è diventata egoista e ignorata Neymar sulla possibilità di fare il 3-0 e Weston McKennie rapidamente dimezzato il deficit.

Non era proprio la dichiarazione che minacciava di essere quando Mbappé ha aperto le marcature entro cinque minuti, ma è stata comunque una vittoria che avrebbe potuto e forse avrebbe dovuto essere più convincente. La Juve è stata la seconda migliore per la maggior parte della gara e ha offerto poca o nessuna creatività con il gol di McKennie su corner.

Gianluigi Donnarumma doveva essere in punta di piedi per tenere a bada gli azzurri una o due volte, ma colpevole anche lo stopper azzurro che la Vecchia Signora si è rimessa in gioco. L’allenatore del PSG Christophe Galtier ha cercato coerenza con il suo XI e alla fine è stato premiato con un’altra vittoria, ma la difesa è tutt’altro che a tenuta stagna e doveva esserci un maggiore istinto omicida in attacco.

“Tecnicamente, il primo tempo è stato molto buono”, ha detto Galtier dopo la partita. “Nel secondo tempo abbiamo esitato un po’ sulla porta. Questo ha dato loro speranza e reso le cose difficili. La Champions è sofferenza e c’è sempre la sensazione che il destino sia alle nostre calcagna. Vincere nei momenti difficili rafforza la squadra. “

MarquinhosL’inizio di stagione difficile è proseguito in mezzo alla linea di fondo mentre Achraf Hakimi ha avuto una notte tranquilla e il suo assist. Gran parte di ciò potrebbe essere pignolo dato che alla fine il PSG ha vinto, ma la sensazione è sempre stata quella SL Benfica potrebbe essere la sfida più dura della Juve questa volta.

Per quanto riguarda la squadra di Massimiliano Allegri, è stata caotica e fortunata a rimontare i padroni di casa quando lo ha fatto. Nel complesso inferiore, la linea di fondo della Vecchia Signora era ingombrante, il centrocampo a regola d’arte e non c’era neanche lontanamente abbastanza creatività .

Certo, questa era una Juve scomparsa Federico Chiesa, Paul Pogba e Angelo Di Mariama non sorprende che i loro problemi in Serie A li abbiano seguiti in Europa. Maccabi Haifa potrebbero non spaventare questa squadra italiana, ma dovrebbero diffidare del Benfica dato che affronteranno gli Eagles dopo e Allegri li ha già agganciati come rivali di qualificazione.

Questo è stato meno il PSG che ha fatto una dichiarazione alla fine e più la differenza logica tra le due squadre è stata il risultato, ma c’è sicuramente più di quanto gli uomini di Galtier possano fare nelle prossime partite. Alcuni momenti del primo tempo sono stati un assaggio di cosa possono essere Les Parisiens con Mbappé e Neymar che si uniscono in un impatto vertiginoso e anche Messi che tira le fila.

“Siamo felici, ma avremmo anche potuto fare un po’ di più”, ha ammesso Mbappe dopo la partita. “Abbiamo fatto bene l’essenziale, però, e ce ne andiamo con una grande vittoria in un’atmosfera superba. Ci sono aree da migliorare, di sicuro, e dobbiamo davvero affermarci nella metà campo avversaria. Inoltre, in difesa, quando sei vulnerabile, non devi essere troppo vulnerabile.”

Se Galtier fosse in grado di sfruttarlo, questa squadra del PSG potrebbe benissimo diventare una contendente per il titolo di questa stagione. Invece escono con la vittoria ma con qualche ritocco da fare mentre Allegri e Juve sembrano rassegnati allo scarto per il secondo posto.