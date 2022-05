Champions League: per il Real Madrid, Mohamed Salah del Liverpool potrebbe compensare la fuga di Kylian Mbappé?

Qualunque sia il risultato allo Stade de France di sabato sera, il Real Madrid non tornerà da Parigi con lo stesso entusiasmo che si aspettava. Carlo Ancelotti potrebbe tornare nella capitale spagnola, trofeo Champions drappeggiato da una mano, masticando un sigaro, ma mancherebbe ancora qualcosa.

Essere piombato da Kylian Mbappé ha mandato il Real Madrid in un profondo funk che si estende oltre il Santiago Bernabeu. Durante lo show televisivo a tarda notte e la sensazione virale El Chiringuito de Jugones, i sostenitori in lutto hanno lanciato una piaga sulla famiglia Mbappe. La rabbia non si limita nemmeno ai pazzi margini della cultura calcistica spagnola. Il presidente della Liga Javier Tebas ha definito il Paris Saint-Germain che ha firmato Mbappe con uno stipendio considerevole “un INSULTO per il calcio”. Prima ancora che l’accordo fosse annunciato, la stessa lega spagnola accusava il PSG di “[endangering] Calcio europeo allo stesso livello della Super League europea”.

La rabbia spagnola non accenna a svanire anche se il contratto triennale che Mbappe ha accettato di aprire le porte a una futura partenza. Aurelien Tchouameni, uno dei migliori giovani centrocampisti del mondo, è un bel premio di compensazione, ma fa ben poco per riempire il buco a forma di Mbappe nei cuori del Real Madrid.

Questo è piuttosto il problema che deve affrontare Florentino Perez. Non è che il loro piano fosse quello di ingaggiare il miglior giovane attaccante del mondo e Mbappe fosse semplicemente la migliore opzione a loro disposizione. Il Real Madrid voleva Kylian Mbappe e Kylian Mbappe è l’unico Kylian Mbappe che avrebbero potuto ottenere.

Naturalmente ci sarà poca simpatia per quei club che, per anni, si sono guardati alle spalle mentre i giganti spagnoli incombevano alla grande. Anche in un’epoca in cui Madrid e Barcellona non hanno la forza finanziaria per fare pressione sui giganti della Premier League affinché vendano, riescono comunque a conquistare il loro uomo. Antonio Rudiger e Andreas Christensen sono destinati alla Liga come free agent dopo che il Chelsea non è stato in grado di legarli. In quella che potrebbe essere una nuova era di maggiore responsabilizzazione dei giocatori, in parte innescata dal fatto che Mbappe ha lasciato scadere il suo contratto e dalle clausole che Erling Haaland ha inserito nel suo accordo che gli assicuravano che la maggior parte dei soldi spesi dal Manchester City per lui andasse a lui, ci saranno ulteriori opportunità che Madrid trovi almeno un ripiego.

E forse l’ironia più crudele di tutte è che Mbappé era perfetto per il Madrid. Questa non era una firma nello stampo di Gareth Bale o James Rodriguez, dove il talento era indiscutibile, l’adattamento discutibile. A breve termine si sarebbe inserito comodamente al fianco di Benzema e Vinicius Junior, quando il primo è invecchiato oltre il suo attuale picco, il suo connazionale potrebbe facilmente entrare nel ruolo centrale o rimanere dove si trova con qualcun altro che si fa avanti.

Mbappe è stato fatto su misura per il Real Madrid sia dentro che fuori dal campo. Uno dei più grandi premi dei giochi si è anche adattato facilmente alla squadra così come è stata costruita. Ora, da qualche parte nella sua vasta villa di Madrid, Perez potrebbe dormire fino a mezzogiorno, chiedendosi per i corridoi in pantaloni della tuta mentre cerca di immaginare la vita senza colui che lo ha respinto. Potrebbe scorrere le pagine di fbref.com cercando tutti quelli che potrebbero ricordargli quello che è scappato. Christopher Nkunku, Arnaut Danjuma, Luis Muriel, un certo Karim Benzema. Tutto bene e bene. Alcuni di loro potrebbero persino aiutare il Madrid a trovare soddisfazione nei prossimi anni. Ma hanno tutti un problema. Nessuno di loro è Mbappé.

Avevano prudentemente costruito la loro squadra per consentire al bersaglio dei loro sogni di inserirsi, rubando fondi nel corso degli anni per pagare un trasferimento gratuito che era tutt’altro che. Giovani talenti di alto livello come Achraf Hakimi, Sergio Reguilon e Martin Odegaard sono stati incassati senza sostituti, il tutto per gonfiare il fondo Mbappe. Con Mbappe non più nella foto, il compito diventa trovare non solo qualcuno che si adatti alla squadra, ma qualcuno che sia un nome abbastanza grande a pieno titolo da rendere retroattivamente tutti quei sacrifici valga la pena.

Il Real Madrid ha bisogno di una stella, una che non si senta come un premio di consolazione e una che si adatti perfettamente alla sua squadra come farebbe l’attaccante francese. Insomma, sembrano aver bisogno del giocatore che sabato si schiererà sulla fascia destra per l’avversario. Se Mohamed Salah non è l’unico nome adatto all’elenco dei requisiti del Madrid, è uno dei pochissimi in un elenco estremamente breve.

Salah dovrebbe spuntare ogni casella. Il Real Madrid, ovviamente, è stato segnato dall’ingaggio di Eden Hazard, un altro giocatore che aveva illuminato la Premier League verso la fine dei 20 anni ma è arrivato in Spagna gravato da anni di carico offensivo. Tuttavia, se Perez riesce a tenere duro per 12 mesi non ci può essere nessuno meglio di Salah da inserire al fianco di Benzema, che tende a scendere nella posizione numero 10, e del gioco di fascia di Vinicius. Avendo raggiunto il picco più tardi, è ragionevole pensare che possa esibirsi ai massimi livelli più a lungo. Jurgen Klopp ha già previsto che sarà in grado di mantenere la sua forma anche nei suoi 30 anni. Fuori dal campo è una delle stelle più brillanti e dei più grandi nomi dello sport, idolatrato da una nazione di 100 milioni di persone, con sponsor dalla Pepsi all’Adidas (sponsor a lungo termine della maglia del Madrid).

Detto questo, è stato degno di nota allora che Mohamed Salah ha offerto almeno qualche indicazione che avrebbe potuto prendere una strada simile a Mbappe nei prossimi 12 mesi. Alla fine della conferenza stampa della finale pre-Champions League ha detto: “Rimarrò la prossima stagione, questo è certo. Rimarrò la prossima stagione”. Alla fine sarà in scadenza di contratto, un obiettivo primario per il Madrid dopo anni in cui le ciglia sono state sventolate sul mare da entrambe le parti.

Forse non ha bei ricordi della squadra che lo ha battuto in finale di Champions League quattro anni fa, Sergio Ramos che si è lussato la spalla per aggiungere sale alle ferite, ma Salah non si sottrae alle interviste a Marca, il quotidiano sportivo spagnolo che può a volte apparire alla testata giornalistica del Madrid di Perez. “Forse un giorno”, è un ritornello familiare, uno in cui non è mai del tutto chiaro quanto Salah voglia un trasferimento in Spagna o condizioni migliori ad Anfield.

In ogni altra circostanza è facile vedere come Salah sarebbe il premio ambito dal Madrid. Indipendentemente dall’esito di sabato, il Real Madrid che prende il miglior giocatore dell’avversario della finale di Champions League un anno dopo la gara è assolutamente il tipo di mossa spavalda che, il più delle volte, lascerebbe El Chiringuito vantarsi del fascino senza precedenti della squadra più grande del mondo. Semplicemente non ci sono molti premi più grandi di Salah.

Ma questa non è un’altra circostanza. E in questa circostanza rimane una mosca nell’unguento. Il Madrid ha provato a firmare Mbappé. E mentre Salah è molte cose, c’è una cosa che non è: Kylian Mbappe.