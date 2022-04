Champions League: la tattica di Diego Simeone fallisce contro il Manchester City poiché la difesa prima diventa solo difesa

MANCHESTER — Solo Diego Simeone sa se credeva davvero che il suo approccio potesse funzionare. L’unica possibilità per l’Atletico Madrid di ottenere qualcosa contro il Manchester City è stata abbandonando ogni ambizione, aspettando un errore che potrebbe non arrivare mai e sperando che una linea di fondo che non è quella che era potesse aggrapparsi?

Alla fine non è stato così. I campioni in carica della Liga sono stati fortunati a sfuggire all’Etihad Stadium in svantaggio solo per il gol di Kevin De Bruyne al 70′ dopo una partita in cui non avevano offerto quasi nulla oltre la piccola area davanti alla loro area. Simeone ha usato queste tattiche per far infuriare Pep Guardiola in passato, eliminando il Bayern Monaco in semifinale di Champions League sei anni fa, ma i fulmini tendono a non colpire la stessa persona due volte.

In genere, se permetti a un avversario di avere 302 tocchi nel tuo terzo finale mentre ne registri 260 in meno, se perdi la battaglia sui tiri 15-0 e passi diversi minuti senza nemmeno toccare la palla, non otterrai un smash-e -vincere 1-0. In effetti, dovresti probabilmente accettare la tua sconfitta per 1-0 ed esserne grato. Se c’è stato un breve momento in cui sembrava che le nevrosi del City in questa competizione potessero avere la meglio su di loro, è svanito nell’irrilevanza rispetto a quei lunghi incantesimi in cui era evidente che l’Atleti non poteva semplicemente sedersi e aspettare che succedesse qualcosa.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Gambe fresche e menti fresche si sono rivelate sufficienti per portare il City oltre il limite. L’introduzione di Phil Foden ha dato a Guardiola l’unica cosa che gli era mancata quando la sua squadra ha respinto l’opposizione. Qualcuno che potrebbe battere i due o tre difensori Simeone manda regolarmente a sciamare qualsiasi attaccante. Lo ha fatto con un rapido dardo e un passaggio di regolo calcolatore, scatenando Kevin De Bruyne dietro per sferrare un tiro su Jan Oblak, portando i padroni di casa in vantaggio nel pareggio. Simeone può ben credere che la sua squadra sia ancora in campo, tornando a casa con un solo gol, ma saprà anche quanto sarà difficile il compito al Wanda Metropolitana, dove dovranno calciare il pallone in porta un po’ più spesso (cioè affatto) se vogliono vincere la serata e il pareggio.

Potrebbe anche aver bisogno dei favori di una squadra del City che stasera sembrava saldamente in voga anche se non ha mai raggiunto la marcia più alta. Non ci sarebbe stato un grande momento del cervello della galassia da Pep Guardiola. Nathan Ake potrebbe non essere stata la scelta ortodossa come terzino con Oleksandr Zinchenko in panchina, ma la sua tendenza a formare un terzo terzino, anche se accampato sul limite del terzo offensivo, ha liberato Joao Cancelo a viaggiare ovunque lo portasse l’umore. Potrebbe essere ovunque, dalla riga del sottotitolo alla posizione numero 10, a volte nella stessa mossa.

Per la prima volta dalla vittoria del terzo turno di FA Cup su Swindon Town, non c’era spazio nell’XI titolare né per Jack Grealish né per Phil Foden, anche se era subito chiaro il motivo per cui quest’ultimo non avrebbe dovuto giocare come attaccante centrale in agguato sulle spalle della difesa dell’Atletico Madrid. Prova a fare irruzione dietro e un attaccante sarebbe solo a pochi metri dalla linea di porta di Jan Oblak. Meglio avere Bernardo Silva che arriva alla palla come un vero falso nove.

In effetti, l’Atletico ha impostato il proprio stallo in un modo non dissimile da una squadra di League Two nei primi turni di FA Cup. Un banco di cinque proteggeva l’altro, lo spazio in cui City avrebbe potuto prosperare diventando un tritarifiuti, appropriato per una prima metà che alla sua conclusione sembrava immondizia adiacente.

C’è la tendenza a cercare un significato più alto in una tariffa così noiosa. Questa dev’essere una di quelle masterclass di Diego Simeone. E forse lo era, ma sicuramente per essere un’esibizione difensiva davvero efficace deve venire con la minaccia che qualcosa, qualsiasi cosa, potrebbe arrivare dall’altra parte? Per troppo di questa partita, l’Atletico non sembrava una minaccia per entrare nel City terzo, figuriamoci per testare Ederson. Questa è l’inevitabile realtà di iniziare i tuoi attacchi al limite della tua stessa area di rigore.

Si poteva percepire quanto fosse stanco l’Atletico nella raffica di contropiedi all’inizio del primo tempo. Antoine Griezmann sembrava invecchiare dai 21 ai 31 anni nel corso di una pausa, il tiro di Marcos Llorente era così docile che sembrerebbe che Opta lo abbia registrato come un passaggio incompleto. Alla fine, una squadra che aveva in campo Griezmann, Joao Felix, Angel Correa, Matheus Cunha, Rodrigo De Paul e Thomas Lemar ha concluso la partita con 0.00 gol previsti, 0.00 tiri e circa tanti tocchi nell’ultimo terzo quanti sono riusciti Riyad Mahrez in 68 minuti.

Nel frattempo, i frizzanti cross di Cancelo sono stati nervosamente tagliati via. Raheem Sterling ha quasi girato con un tiro di Ilkay Gundogan, Jan Oblak ha quasi messo in salvo un calcio di punizione di De Bruyne. Una mezza dozzina di ricorsi ai rigori ha lasciato Istvan Kovacs impassibile; se nessuno di questi fosse un tiro dal dischetto che è sfuggito al radar, è anche vero che un altro arbitro potrebbe averne dato più di uno. E c’erano tre potenziali punti di svolta in attesa dietro le quinte.

L’argine sarebbe durato solo per così tanto tempo. Foden ha portato un brivido alla gara, un impegno a guidare la difesa dell’Atletico, costringendoli in campo a cercare di rallentare i suoi progressi. Gli uomini di Simeone erano ancora in numero, ma quando Foden riuscì a batterne tre, non importava davvero. Una freccetta, un passaggio filtrante su un piatto per Kevin De Bruyne e 70 minuti di conservatorismo sono stati sprecati (a meno che non si creda che tutto ciò in cui questa squadra poteva sperare fosse perdere di poco).

Potrebbe essere stato di più. Foden ha continuato a sondare minacciosamente intorno al canale interno destro. L’Atletico, intanto, ha preso cattive abitudini, sottoponendo Grealish al trattamento più duro nelle fasi finali. Lui e i suoi compagni di squadra dovrebbero probabilmente aspettarsi di più dalla prossima settimana a Madrid, dove l’Atletico semplicemente non può replicare questa prestazione straordinariamente passiva. Se lo fanno, saranno fortunati a scappare con lo stesso punteggio di martedì sera.