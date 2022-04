Champions League: la posta in gioco di Karim Benzema del Real Madrid si afferma come la migliore al mondo dopo la tripletta del Chelsea

LONDRA — Se questo non è il miglior attaccante del mondo, mostraci il giocatore che è superiore a Karim Benzema. Che meraviglia sarebbe; deve essere davvero un giocatore straordinario che è in grado di migliorare la prestazione che il talismano del Real Madrid ha appena consegnato per falciare una difesa così famosa per la sua ostinazione in notti come mercoledì sera.

Ciò che separa il meglio dal semplicemente grande è la loro capacità di ripetere il loro splendore. Nessuno è affidabile come Benzema sul palco più grande. Ci sono molti forti contendenti per le corone individuali che arriveranno alla fine della stagione, ma ciò contro cui devono discutere è notevole. Due triplette sul palco più grande che potrebbero aver irrimediabilmente ribaltato i pareggi a favore del Real Madrid. Prima contro il Paris Saint-Germain, gli Harlem Globetrotters della Champions League, e poi il Chelsea, campione in carica della competizione. Nessuno brilla di più nella galassia del talento.

Allo stesso modo, è difficile immaginare come questa squadra di Madrid possa sperare di lottare per la Champions League senza Benzema. Questo non vuol dire che fossero privi di qualità nella notte: Thibaut Courtois è stato caparbio in mezzo a una grandinata di abusi da parte dei suoi ex sostenitori, Federico Valverde una presenza a tutto campo a destra e i vecchi di Luka Modric e Toni Kroos sono stati in grado di per strangolare il gioco quando necessario. Sarebbe bastato per tenerli in gioco contro un Chelsea che, Kai Havertz a parte, ha deluso profondamente. Ma è stato Benzema a portare la squadra di Carlo Ancelotti a un livello che gli avversari non potevano raggiungere.

Di certo questa è la versione migliore di lui che ha visto Ancelotti, il suo allenatore quando il francese ha dovuto sussumersi al servizio di Ronaldo. “Karim Benzema sta migliorando ogni giorno, proprio come il vino”, ha detto il boss del Madrid. È più un leader, sempre più importante in questa squadra e in questa rosa e penso che sia quello che fa la differenza. Ha molta più personalità, sa di essere un giocatore molto importante per noi ed è un esempio per tutti.

“Benzema è un giocatore davvero completo… non attaccante, giocatore. Di sicuro ha aiutato molto la squadra nel possesso palla, nei movimenti, è sempre nella posizione giusta per aiutarci”.

Quando arriverà il momento di scegliere i momenti culminanti dei tanti, molti momenti salienti della carriera inghirlandata di Benzema, la doppietta di colpi di testa del primo tempo di mercoledì sarà di alto livello. Questi erano un magnifico cocktail di tecnica, potenza e visione.

Difficilmente potresti incolpare Edouard Mendy per non aver visto arrivare il primo. Benzema era yard dietro il dischetto. Non è riuscito a incontrare il cross di Vinicius Junior con passo deciso, spingendo i fianchi in avanti all’ultimo momento per sparare la palla verso la rete. In un lampo stava sfrecciando verso le poche centinaia di stelle colpite dai madridisti. Potrebbero essere trattati con lui su base settimanale, ma a malapena potrebbero dare credito a ciò che hanno visto.

Tre minuti dopo, l’intero terreno poteva vederlo arrivare. Questa volta il tiro di Benzema su cross di Luka Modric sembrava sospeso nella notte per un’eternità, senza alcun dubbio era destinato alla rete. Un sospiro sembrò echeggiare intorno a Stamford Bridge, molta ammirazione mescolata alla delusione.

Gli uomini con 34 anni non dovrebbero essere in grado di contorcere i loro corpi in quel modo. Forse questo era un messaggio per quelli di noi che lo seguivano nella posta in gioco dell’età di un paio d’anni. Potrebbe esserci ancora una seconda estate all’orizzonte, quell’incantesimo in cui ti ritrovi improvvisamente nel tuo fasto, completamente a tuo agio con ciò che ti circonda, con una conoscenza di te stesso che ti consente di ottenere ciò che sarebbe stato impossibile un decennio prima.

Perché certamente c’era tanto pallone da vecchio di Benzema quanto c’erano dimostrazioni di vigore giovanile. Pochi attaccanti hanno incrinato la difesa del Chelsea, che è un maestro nell’impedire agli attaccanti di prendere la palla in area. In risposta, Benzema si è semplicemente trasferito altrove.

Ovunque ci fosse la tasca più consistente tra la terza difesa di Thomas Tuchel e i suoi due centrocampisti, Benzema si sarebbe posizionato in modo provocatorio al centro, sfidando qualcuno ad abbandonare il proprio palo. Jorginho continuava a guardarsi alle spalle, per tutto il bene che gli faceva. La tendenza di Thiago Silva era quella di scendere in profondità e aspettare la corsa che sarebbe inevitabilmente arrivata, ma così facendo si è ritrovato senza vantaggio.

Distogli gli occhi da Benzema per un secondo e sarebbe svanito. Dato che il Real ha guidato sulla destra in un solo attacco, sembrava che sarebbe rimasto vicino ad Andreas Christensen, che aveva Vinicius Junior di cui preoccuparsi alle spalle. Invece, si è presto insinuato nello spazio davanti a Silva, che sembrava del tutto ignaro. Se la mossa si fosse esaurita su una traiettoria più favorevole per i suoi compagni di squadra, Benzema avrebbe potuto benissimo ritagliare la palla sul primo palo.

Senza dubbio, ha aiutato il silenzioso assassino di Benzema ad agire il fatto che Vinicius fosse così rumorosamente presente fuori di lui, ogni suo tocco progettato per aumentare l’agonia di Christensen. Quando Tuchel lo ha ritirato durante l’intervallo, è sembrato un atto di misericordia, lui stesso avrebbe ammesso dopo la partita che era colpa sua se Reece James non era stato portato più in profondità per offrire protezione.

Questo è stato il tipo di performance che ha lasciato Tuchel incandescente. Per due volte ha dichiarato morto il pareggio, lamentando una squadra che ora ha subito sette gol nelle ultime due partite. “Dobbiamo ritrovare il nostro livello”, ha detto. “Non so dove sia, dalla pausa per le nazionali. Il primo tempo è una ripetizione del secondo tempo contro il Brentford. Non ci si può aspettare un risultato da questo tipo di prestazioni”.

Non saprà mai se il suo passaggio al 4-2-3-1 avrebbe potuto ribaltare la partita e il pareggio. Pochi secondi dopo l’intervallo, Antonio Rudiger ed Edouard Mendy hanno incrociato i fili. Benzema era pronto a balzare. Non è sicuramente un caso che queste calamità dei portieri accadano così tanto attorno al grande uomo. È invariabilmente vivo per ciò che sta succedendo intorno a lui, pronto per intensificare un’oscillazione nervosa in un momento di caos in piena regola.

Ci sono poche preziose squadre contro le quali è più difficile inseguire la partita del Madrid, maestri nel prendere aria da una gara con pochi minuti buoni di possesso serpeggiante. C’erano ancora occasioni per il Chelsea: piega dalla lunga distanza che ha sorvolato la traversa di Courtois e due colpi di testa che Romelu Lukaku non è riuscito nemmeno a raggiungere in porta, come se fosse intenzionato a rafforzare ulteriormente la reputazione di Benzema.

Non aveva davvero bisogno dell’aiuto.