Champions League: il Villarreal di Unai Emery ha le sfumature della squadra del 2006 che ha fatto un’improbabile semifinale UCL

Se avessi detto ai tifosi del Villarreal CF nel 2012 che il loro amato club un giorno non solo sarebbe tornato in UEFA Champions League, ma avrebbe raggiunto le semifinali come nel 2006, pochi, se non nessuno, ti avrebbero creduto.

Quasi esattamente 10 anni fa, El Submarino Amarillo ha subito l’ignominia della retrocessione dalla Liga e un anno nel purgatorio del calcio spagnolo di secondo livello insieme alla tragica perdita del gigantesco Manolo Preciado poche ore dopo che gli era stato assegnato il compito di ottenere promosso il club Castellon.

Quella retrocessione, avvenuta solo sei anni dopo la sconfitta complessiva per 1-0 contro l’Arsenal nel 2006, quando il portiere dell’Arsenal Jens Lehmann parava un rigore in ritardo di Juan Roman Riquelme mandando in finale i Gunners di Arsene Wenger, minacciava di far sparire il Villareal nelle divisioni inferiori sono emersi contro le previsioni nel 1998.

È stata davvero una generazione vorticosa per questa piccola parte dell’est della Spagna. Promozione nel 1998, semifinale di Champions League nel 2006, retrocessione per una stagione nel 2012 e ora, a sedici anni dall’ultima trasferta, e con la finale di Champions League ancora una volta allo Stade de France di Saint-Denis, gli spagnoli sono due semifinali lontano dall’evento clou ed è molto probabile che affronteranno un’altra squadra della Premier League sotto forma di Liverpool.

Nel 2006, la prima favola del Villarreal in Champions League è stata supervisionata da Manuel Pellegrini, che ora sta tentando un’impresa simile con i rivali della Liga, il Real Betis, dopo essere passato a giocatori del calibro di Real Madrid e Manchester City su entrambi i lati di un’altra improbabile avventura europea con il Malaga CF.

Questa volta, Unai Emery è l’uomo che intreccia la sua magia con una collezione di giocatori simile al suo predecessore cileno, anche se forse senza un individuo brillante come il capriccioso Riquelme che trovò una casa improbabile a El Madrigal prima che cambiasse nome in Estadio de la Ceramica .

Gran parte del successo di Pellegrini è stato costruito attorno al talentuoso intrigante argentino, con il prolifico Diego Forlan, l’instancabile Marcos Senna e la sottovalutata genialità di giocatori come Juan Pablo Sorin, che è stato strappato a zero dopo un impressionante periodo in prestito con il Paris Saint-Germain da Cruzeiro.

Il gruppo di oggi è forse più funzionale, ma Dani Parejo è un talento superbo in mezzo con Etienne Capoue e Francis Coquelin che portano il coraggio al suo fianco. Raul Albiol schiera brillantemente la difesa e Gerard Moreno è una costante minaccia da rete in alto.

“All’andata abbiamo commesso l’errore di non finire il pareggio e tutti i commenti ci motivano”, ha detto il nazionale spagnolo dopo l’1-1 di martedì all’Allianz Arena. Il Bayern ha commesso l’errore di non ucciderci e ne abbiamo approfittato.

“Quello che ha fatto questa squadra è fantastico, meritavamo di passare. Sapevamo che avremmo sofferto in difesa, ma avremmo avuto le nostre possibilità e, alla fine, [Samuel] Chukwueze è stato in grado di trarne il massimo”.

Quello che l’annata di Pellegrini ha avuto su quella di Emery sono forse due talenti d’élite in Riquelme e Forlan, ma quest’ultimo vanta un gruppo più giovanile rispetto all’unità esperta del primo grazie a artisti del calibro di Chukwueze, Arnaut Danjuma, Juan Foyth e Giovani Lo Celso.

Entrambe le squadre emanano vibrazioni da operaio quando guardi il loro trucco sulla carta e come il gruppo è stato costruito con Lo Celso in prestito nel modo in cui era Riquelme quando il Villarreal è andato in semifinale.

Un’altra somiglianza tra l’epoca di Pellegrini ed Emery è una forte concentrazione di talenti nazionali collaudati con Albiol a 36 anni un veterano delle campagne continentali con i rivali regionali Valencia CF, Real e SSC Napoli, ma anche Parejo, Moreno e Pau Torres sono presenze di base.

Entrambi i boss hanno anche forgiato mentalità collettive incredibilmente forti tra le loro truppe con giocatori altruisti e laboriosi che accettano totalmente e condividono la visione strategica sia di Pellegrini allora che di Emery ora.

“E’ una sensazione straordinaria, non è stato facile per noi”, ha detto l’ex tecnico di Arsenal e PSG. “Stiamo andando avanti passo dopo passo, abbiamo avuto un quarto di finale, molto difficile, ma il nostro obiettivo prima di questa partita non era quello di dare una buona immagine di noi, ma di qualificarci.

“Per ottenere qualcosa bisogna fare cose importanti e battere i favoriti. Quella partita (ottavi di finale) contro la Juventus ci ha dato molta fiducia. In semifinale cercheremo di creare le circostanze per avere le nostre possibilità. Liverpool sono una grande squadra e anche il Benfica”.

Sebbene la tentazione di collegare indissolubilmente le due uscite di Champions League sia forte e ci siano diverse coincidenze molto inquietanti come la finale di Parigi di quest’anno dopo il cambio di sede a causa dell’invasione russa in corso dell’Ucraina, queste sono due storie molto diverse.

Altrettanto inaspettato, gli uomini di Pellegrini non sono stati in grado di portare a termine le loro straordinarie imprese con un trofeo e il Villarreal è rimasto senza un trofeo importante fino a quando Emery non li ha portati al titolo di UEFA Europa League della scorsa stagione, forse distingue questo raccolto attuale.

Alla natura impressionante di questo risultato si aggiunge quanto più grande sia il divario finanziario tra gli spagnoli e squadre del calibro di Juventus e Bayern Monaco conquistate oggi rispetto a quasi due decenni fa, quando il loro budget era ancora considerato relativamente scarso.

Ciò che è indiscutibile su entrambe le prodezze in semifinale del Villarreal è che prosperano nel ruolo del perdente e al momento non ci sono molti adattamenti migliori nel gioco europeo di Emery e El Submarino Amarillo mentre aspettano la conferma dei loro ultimi quattro avversari.

Sembra quasi che questi coraggiosi perdenti vogliano confrontarsi con il Liverpool di Jurgen Klopp perché non c’è alcuna possibilità di essere considerati favoriti mentre l’SL Benfica che scarica i Reds ad Anfield potrebbe qualificarsi come un turbamento più grande del Villarreal che avanza a Monaco.