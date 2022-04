Champions League: il Manchester City mantiene la calma tra il fuoco e la furia dell’Atletico Madrid per raggiungere le semifinali

Tra il fuoco e la furia del Wanda Metropolitano, il Manchester City ha mantenuto la calma. I loro progressi verso le semifinali di Champions League non sono stati belli, eppure non è qualcosa a cui Pep Guardiola dovrebbe preoccuparsi.

Dopotutto, l’Atletico Madrid aveva deciso di arruffare le piume. Alla fine, tutto ciò che hanno fatto è stato scatenarsi in una rabbia che ha visto Felipe espulso, Stefan Savic fortunato a ricevere solo un’ammonizione per una testata e Diego Simeone in grado solo di applaudire sarcasticamente. Alla fine, avevano scoperto che i campioni d’Inghilterra erano troppo duri da decifrare.

Simeone aveva promesso di non cambiare approccio rispetto all’andata. Non potevi accusarlo di non aver mantenuto quella promessa. L’Atletico Madrid ha mostrato una piccola e preziosa propensione a consentire l’apertura di questa competizione, Thomas Lemar avrebbe potuto essere una presenza più progressista a centrocampo e potrebbero esserci stati gli stessi cross lampeggianti a nessuno e mezzo contatore, ma non ci sono stati momenti reali per testare Ederson nel gol del City.

Ancora una volta, l’Atletico ha raggiunto l’intervallo con più falli a suo nome che centesimi di gol previsto.

Nel frattempo, sembravano determinati a lasciare un segno indelebile sui loro avversari. L’affondo sfacciato di Felipe attraverso Phil Foden avrebbe dovuto portare a un cartellino giallo. Non sanzionandolo, l’arbitro Daniel Siebert ha piuttosto dichiarato aperta la stagione. Il loro presupposto operativo sembrava essere che se avessero colpito City abbastanza forte, li avrebbe fatti uscire dal gioco. Ha funzionato nel secondo tempo, ma a quel punto la squadra di Pep Guardiola avrebbe potuto essere chiara, una mossa iniziata con un passaggio preciso di Riyad Mahrez in rimonta che si è concluso con il tiro di Ilkay Gundogan che rotolava sereno verso il palo.

L’Atletico non ha il monopolio del cinismo, ovviamente. Il City è padrone del fallo tattico e lo schiera con astuzia con Rodri più che disposto a mettersi in mezzo a qualsiasi nascente contropiede. La furia sincera che portava dai loro ospiti sembrava basata sul fatto che la parte di Simeone sentiva come se la loro parte fosse stata rubata.

Poi è arrivato un secondo tempo in cui l’Atleti ha dimostrato di poter davvero dare al City qualcosa su cui riflettere. Joao Felix ha continuato a sbucciare nei punti giusti dell’area per testare John Stones e Kyle Walker. Un tiro al volo di Antoine Griezmann finisce di poco a lato della porta.

I padroni di casa hanno ringhiato e scattato, ma avevano chiaramente il controllo in un modo che non erano stati prima di 135 minuti. Il City non poteva costruire le proprie mosse di passaggio o battere il proprio uomo, Ederson è stato costretto a battere la palla a lungo ed era determinato a prendersi il suo tempo solo per poter reprimere lo slancio dell’Atletico. Simeone doveva sicuramente averlo ammirato per questo.

Improvvisamente, è stato il City a riempire la propria area come avevano fatto gli avversari all’andata. Phil Foden era passato da ala sinistra a centrocampista difensore, lottando per rallentare i progressi di Angel Correa in area di rigore. Subito dopo, Fernandinho è stato spinto in quel ruolo al fianco di Rodri per rafforzare quelle linee difensive.

Era intenso e nervoso, ma allo stesso modo, il City potrebbe sentire di aver superato la tempesta, in particolare all’inizio del primo tempo, con relativa compostezza. Si piegano ma si rifiutano di piegarsi, tenendoli senza un tiro in porta tra un improbabile tiro dalla distanza di Geoffrey Kondogbia prima dell’intervallo e il pericoloso tiro nel finale di Angel Correa al 102′ di questa partita mite. In effetti, l’Atletico è passato da nessun tiro a tiro non eccezionale.

Questo era anche un riflesso della capacità dei loro avversari di colmare le lacune, uscire rapidamente dal loro uomo ed evitare errori di base senza palla. Quando sono arrivate le scivolate, John Stones e il sostituto Nathan Ake erano a disposizione per colmare le lacune, blocchi brillanti che hanno negato Matheus Cunha e Luis Suarez allo scadere del tempo.

Certamente, questo non era niente come il City al meglio. Per resistere alla pressione che è arrivata nel secondo tempo, hanno dovuto abbandonare qualsiasi pretesa di essere una forza d’attacco a parte la strana reazione di Riyad Mahrez o Raheem Sterling. Potrebbe non essere un gioco che li faciliti a raggiungere il loro pieno potenziale nelle prossime settimane.

Kevin De Bruyne si stava applicando del ghiaccio alla caviglia dopo essere stato ritirato nel secondo tempo. Qualche istante dopo, Walker, eccezionale nella sua difesa di copertura, aveva bisogno di cure mediche prima di essere sostituito. Entrambe saranno grandi sconfitte per la semifinale di FA Cup di sabato contro il Liverpool.

Ma ad un certo punto nella loro ricerca del triplo, potrebbero ancora aver bisogno della compostezza e della difesa prima di tutto che hanno mostrato stasera. Era una nuova squadra impressionante per quella di Guardiola.