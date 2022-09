Champions League: il Liverpool aveva bisogno di qualcosa di più di una semplice prestazione e il gol nel finale di Joel Matip lo ha fornito

Il profondo respiro di Jurgen Klopp davanti ad Anfield ha detto tutto. Liverpool erano stati messi alla prova, i loro nervi erano a pezzi, ma stavano tre punti meglio di quanto non fossero all’inizio della serata.

Per la maggior parte delle squadre, si potrebbe sostenere che questa prestazione notevolmente migliorata sarebbe stata sufficiente senza il risultato. Non al Liverpool. Non adesso. Forse avrebbero potuto permettersi ancora due oscillazioni in Champions League, è difficile esserne certi quando Rangers e Napoli devono ancora giocare la loro seconda partita nel Gruppo A. Tuttavia, gli standard stratosferici che loro e Manchester City l’uno per l’altro significa che, in Premier League in particolare, i giocatori di Jurgen Klopp non hanno quasi spazio per essere bravi ma sfortunati. Quando aspiri al livello di successo che giustamente è il Liverpool, i miglioramenti alle metriche e alle prestazioni sottostanti contano solo così tanto. Devi mettere punti sul tabellone.

Quei miglioramenti erano lì in abbondanza ed erano necessari in una partita decisa con il margine più sottile, il colpo di testa di Joel Matip che volava oltre la linea di porta prima che Dusan Tadic dell’Ajax potesse lanciare la palla fuori dalla linea di salvezza. In un’altra notte — quella in cui Remko Pasveer non ha mostrato l’agilità per far vergognare un uomo con la metà dei suoi 38 anni, in cui Muhamed Kudus non ha segnato il miglior gol della fase a gironi finora, o in cui Darwin Nunez ha centrato il bersaglio con il la migliore opportunità del gioco: il Liverpool non avrebbe avuto bisogno di lasciarla così tardi.

Per 88 minuti è sembrata un’occasione in cui erano chiaramente sfortunati. Hanno martellato sulla linea dell’Ajax, rispondendo in modo impressionante quando Kudus aveva annullato la prima apertura di Mohamed Salah. L’angolo da cui l’argine alla fine si è rotto è stato il 10° vinto, molti altri avevano portato momenti di grande tensione sulla porta ospite e la migliore parata di Pasveer in una serata eccezionale è arrivata quando è balzato alla sua sinistra per intralciare di Virgilio van Dijk intestazione del proiettile. Il suo primo blocco di petto Trento Alexander-Arnold anche lo sciopero non è stato male. Né è stato il guanto che ha preso sul cross di Darwin Nunez, togliendolo dal percorso di un in corsa Luis Diaz.

Il Liverpool ha richiesto quel livello di eccellenza non solo da Pasveer, ma anche dall’impressionante Calvin Bassey e Jurrien Timber. In effetti, dall’altra parte del campo c’erano pochi giocatori dell’Ajax che hanno fatto altro che esibirsi eccezionalmente bene come dovevano per mantenersi in gara e forse anche vincerla. Erano a un centimetro o meno dal fare esattamente questo quando un Daley Blind non segnato ha lanciato un cross di Dusan Tadic a lato del secondo palo. Era anche solo il loro terzo e ultimo colpo della partita.

Ma, anche se i campioni d’Eredivisie avessero vinto, nessuno avrebbe potuto vederlo come una replica della disastrosa prestazione della scorsa settimana a Napoli. Il Liverpool è stato assertivo con e senza palla nella parte alta del campo, tutt’altro che perfetto quando l’avversario lo ha colpito nello spazio lungo i suoi canali difensivi (ci sono domande da porre ancora sull’intensità mostrata da Alexander-Arnold in difesa quando Kudus segnato), ma applicando una pressione sufficiente per rendere difficile per l’Ajax avanzare così lontano.

“Sapevamo che dovevamo dare una svolta completamente diversa al gioco”, ha detto Klopp. “I ragazzi l’hanno fatto. Abbiamo giocato un sacco di cose buone contro un avversario davvero combattivo e bravo. Abbiamo segnato il primo gol e avremmo dovuto segnare di più soprattutto su calci piazzati, non so che queste palle non sono entrate in .

“L’Ajax non aveva molto. [Scoring from their first shot] è così nella nostra situazione. È stato un colpo incredibile da parte di Kudus… Potevi vedere l’impatto di [the goal]. Il pressing prima del gol è stato molto meglio che dopo il gol. Stiamo parlando solo di un metro o due in questi momenti, se premiamo dobbiamo farlo bene. Sull’1-1 dovevamo tornare come eravamo partiti e andare avanti”.

Lo hanno fatto, e anche se il Liverpool ha vacillato per un po’ dopo il gol di Kudus, per la maggior parte del tempo sembravano molto più sicuri di se stessi di quanto non fossero nelle settimane passate. Forse questo è stato spiegato dalla presenza di Tiago in sala macchine ancora una volta. Dal momento in cui ha rotto la valvola di pressione dell’Ajax con un primo passaggio ad Alexander-Arnold nel primo minuto, un senso di sicurezza sembrava avvolgere il centrocampo dei Reds.

Ben presto si diffuse così che, nonostante fosse stato evidente prima del calcio d’inizio che il Liverpool aveva davvero bisogno di vincere prima del calcio d’inizio, non sembravano mai particolarmente presi dal panico nella loro ricerca della vittoria. I tiri 15, 16 e 17 in area di rigore avrebbero potuto essere sprecati, ma hanno comunque continuato, convinti che la vittoria sarebbe arrivata ora che erano tornati nel loro ritmo. Avevano ragione.