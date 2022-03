Champions League: come farà la Juventus senza i titolari Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala?

La Juventus potrebbe essere favorita per superare gli ottavi di finale di Champions League di questa stagione (prendere l’azione su Paramount+) contro il Villarreal a Torino mercoledì, ma dovrà superare gli infortuni per farlo. Dopo l’1-1 dell’andata in Spagna, la Juventus dovrà vincere l’incontro poiché non c’è più una regola per i gol in trasferta e un altro pareggio non sarà sufficiente per i padroni di casa. La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di un risultato positivo quest’anno dopo non essere riuscita a raggiungere i quarti di finale nelle ultime due stagioni. La Juventus è ora senza vittorie in ciascuna delle ultime sette gare di andata in UEFA Champions League (P3 S4), che la portano ad essere eliminata in quattro delle ultime cinque gare a eliminazione diretta nella competizione. L’ultima volta che hanno superato questa fase è stata contro la squadra spagnola dell’Atletico Madrid nel 2018-19, quando una straordinaria tripletta di Cristiano Ronaldo ha portato i bianconeri ai quarti di finale dove sono stati eliminati dall’Ajax.

Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre-partita, ci saranno alcune assenze chiave contro il Villarreal, tra cui il difensore Leonardo Bonucci e l’americano Weston McKennie, a causa di un infortunio di fine stagione riportato all’andata. McKennie guidava la Juve con tre occasioni create nell’andata. È secondo alla Juventus con otto occasioni create in Champions League in questa stagione. Il tecnico Allegri ha invece confermato che “Chiellini è disponibile, come Dybala e Bernardeschi. Sono giocatori importanti per noi: le sostituzioni possono essere un fattore in caso di necessità. Bonucci è fuori, purtroppo ha giocato alcune partite come Empoli e Villarreal non sentendosi bene. Si è messo a disposizione, è stato bravo ma ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Chiesa, McKennie e Kaio Jorge sono fuori da molto tempo”.

Ecco due grandi cambiamenti che probabilmente Allegri farà per compensare i suoi titolari mancanti.

1. Una “nuova” difesa

Non sarà la prima volta quest’anno che Allegri è costretto a fare a meno dei suoi due difensori centrali italiani. Quasi sicuramente la Juventus partirà con Daniele Rugani e Matthijs de Ligt al centro della difesa, con Danilo terzino destro e Mattia De Sciglio terzino sinistro, con Alex Sandro ancora fuori infortunato. Questo significa che è probabile che l’approccio della Juventus sarà un po’ diverso quando si tratta di difendere. Con Bonucci o Chiellini in campo i duelli individuali contro gli attaccanti sono il principale approccio tattico utilizzato da Allegri ma con Rugani e de Ligt c’è più spazio per tattiche difensive organizzate e Danilo può anche coprire il centro area quando serve come sorta del terzo difensore centrale. Quindi, se ci fossero i difensori centrali di prima scelta, la squadra sarebbe disposta a lasciarli isolati, confidando in loro di gestire la minaccia rappresentata dagli attaccanti del Villarreal, ma mercoledì si aspettano un approccio di squadra molto più organizzato con più giocatori che lancino in posizione per ottenere il lavoro fatto.

Il ruolo di Morata



L’assenza di Paulo Dybala non è inaspettata per Massimiliano Allegri, che molte volte in questa stagione ha dovuto fare i conti con i suoi infortuni. La Juventus senza Dybala gioca in maniera totalmente diversa, con Alvaro Morata che diventa più centrale nei movimenti offensivi soprattutto quando gioca al fianco di Dusan Vlahovic come fecero all’andata il mese scorso. Morata gioca come una sorta di esterno che ha la libertà tattica di attaccare anche il centro. Come mostrano i suoi tocchi nell’andata, l’attaccante generalmente tira fuori per trovare la palla

Dybala entrerà dalla panchina e può essere un fattore determinante nel secondo tempo o nei tempi supplementari se il piano tattico originale non funziona così bene. Avere lui come piano B è meglio che non averlo affatto. Tuttavia, se la Juventus deve fare affidamento su Dybala nelle ultime fasi della partita, sembra improbabile che sarà contenta dell’andamento della partita.

Tutto sommato, la Juventus ha dimostrato di essere una squadra profonda e resiliente negli ultimi mesi e le lotte di inizio stagione sono davvero alle spalle. Hanno abbastanza profondità per sconfiggere comodamente il Villarreal. Ma, come dimostrano gli ultimi anni, solo perché la Juventus dovrebbe vincere, nonostante gli infortuni, non significa che lo farà.