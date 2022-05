Champions League, aggiornamento infortunio Liverpool: Thiago potrebbe saltare la finale contro il Real Madrid dopo l’infortunio d’Achille

Uno degli ingranaggi importanti del Liverpool potrebbe essere fuori per la finale di Champions League. Mentre Mohamed Salah è tornato domenica, segnando un gol nell’ultima partita della stagione di Premier League del Liverpool, Thiago Alcantara è stato ritirato a metà campo a causa di un infortunio al tendine d’Achille. L’infortunio non dovrebbe essere grave, ma potrebbe tenerlo fuori dalla finale di Champions League contro il Real Madrid a causa della breve inversione di tendenza per la partita di sabato.

Parlando dopo la partita contro il Wolverhampton, l’allenatore Jurgen Klopp ha dichiarato: “Non va bene ma non posso dire di più. Era fuori con le famiglie e aveva la sua bambina sulle spalle per poter camminare, ovviamente è un buon segno ma il resto lo vedremo dopo domani”.

Thiago porta equilibrio al centrocampo del Liverpool e mancarlo potrebbe essere un duro colpo per la squadra di Klopp. Anche se Fabinho, un altro centrocampista del Liverpool scomparso per infortunio, dovesse tornare, l’assenza di Thiago significherebbe che Jordan Henderson verrà spinto in avanti in quel ruolo. Henderson può sicuramente allenare lì, ed è ovviamente una grande influenza a centrocampo, ma non ha la pura gamma di capacità creative che Thiago ha. E di certo non può farlo.

Thiago è solo l’ultimo di una serie relativamente lunga di giocatori su cui i fan di Klopp e Liverpool attenderanno aggiornamenti durante la settimana. Questi aggiornamenti sono stati più positivi che negativi fino a quando la squadra si sta avvicinando alla piena forza con Virgil van Dijk che si è messo in forma e pronto per partire e anche Salah è tornato in formazione. Se Fabinho torna indietro, resta solo Thiago come un punto interrogativo. Ovviamente preferiresti non avere infortuni, ma almeno per il Liverpool il loro gruppo infortunato è in via di guarigione e, si spera, sarà pronto per sabato.