Champions League, aggiornamento infortunio Liverpool: Thiago, Fabinho fanno la trasferta per affrontare il Real Madrid a Parigi

Il Liverpool ha ricevuto una spinta per infortunio poiché Thiago e Fabinho saranno inclusi nella rosa per la finale di Champions League. Dopo essere tornati ad allenarsi durante la settimana, faranno il viaggio a Parigi venerdì. Anche se ciò non significa che nessuno dei due sarà necessariamente abbastanza in forma per iniziare, il presupposto è che se andranno a Parigi ci sarà un ruolo da svolgere nella partita.

Fabinho è assente da poco più di due settimane per un infortunio al tendine del ginocchio e Thiago si è infortunato nell’ultima partita della stagione del Liverpool contro il Wolverhampton. Mentre Mohamed Salah è tornato domenica, segnando un gol, Thiago è stato ritirato a metà campo a causa di un infortunio al tendine d’Achille. L’infortunio non è ritenuto grave, ma c’era la possibilità che potesse tenerlo fuori dalla finale di Champions League contro il Real Madrid a causa della breve inversione di tendenza per la partita di sabato.

Parlando dopo la partita, l’allenatore Jurgen Klopp ha dichiarato: “Non va bene ma non posso dire di più. Era fuori con le famiglie e aveva la sua bambina sulle spalle per poter camminare, ovviamente è un buon segno ma il resto vedremo dopo domani”.

Thiago porta equilibrio al centrocampo del Liverpool e la sua mancanza potrebbe essere un duro colpo per la squadra di Klopp. Anche se Fabinho, un altro centrocampista del Liverpool scomparso per infortunio, dovesse tornare, l’assenza di Thiago significherebbe che Jordan Henderson verrà spinto in avanti in quel ruolo. Henderson può sicuramente allenare lì, ed è ovviamente una grande influenza a centrocampo, ma non ha la pura gamma di capacità creative che Thiago ha. E di certo non può farlo.

Insieme a loro, Virgil van Dijk sarà in grado di iniziare la finale lasciando Klopp con una decisione difficile se iniziare Joel Matip o Ibrahima Konate accanto a lui. Ma avere una rosa completa a disposizione è l’opzione preferita anche se comporta decisioni difficili.