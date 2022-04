Cessione del Milan: Investcorp del Bahrain in trattative esclusive per l’acquisto di un club storico di Serie A, secondo il rapporto

Un altro grande club europeo potrebbe avere una nuova proprietà nelle prossime settimane. Come riportato da Reuters venerdì, Investcorp, con sede in Bahrain, ha avviato “trattative di esclusiva” per l’acquisto del club italiano AC Milan da Elliott Management Corporation, gli attuali proprietari del club. L’accordo, afferma il rapporto, è vicino al completamento.

La storia recente della proprietà del Milan è complicata. La Elliott Management Corporation ha rilevato l’AC Milan nella primavera del 2018 dopo che il proprietario cinese Yonghong Li ha avuto difficoltà finanziarie e non è riuscito a mantenere il controllo del club. Nonostante le turbolenze, però, il Milan al momento è fiorente. Quest’anno ha segnato il loro ritorno in Champions League per la prima volta dalla stagione 2013/14 e attualmente sono in testa alla Serie A, guidando di due punti l’Inter. Se riuscissero a resistere e a vincere lo scudetto sarebbe il loro primo titolo dalla stagione 2010/11. Inoltre hanno la possibilità di vincere la Supercoppa Italiana e martedì affronteranno l’Inter nella semifinale di ritorno dei tornei (andate in azione martedì su Paramount+).

Né il club né le fonti di Elliott hanno commentato la notizia della potenziale vendita, né Investcorp quando sono stati contattati da Reuters venerdì quando è stata diffusa la notizia. Investcorp è un asset manager con linee di business tra cui: private equity, real estate, investimenti a ritorno assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico. Gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset. Il Milan è attualmente in testa alla classifica di Serie A e in corsa per vincere il suo primo scudetto dal 2010/11. Investcorp potrebbe essere la prima proprietà con sede in Bahrain a controllare un club di Serie A anche se ha già investito in alcuni marchi italiani come Gucci e Riva.