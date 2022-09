Cessione del Milan: gli stakeholder dei Boston Red Sox, RedBird Capital, si sono uniti ai New York Yankees nell’acquisizione della Serie A

AC Milan e la società di investimento privata americana RedBird Capital hanno finalmente annunciato che il passaggio alla nuova proprietà è ora ufficiale. Elliott Management ha ceduto la squadra alla nuova proprietà guidata dall’americano Gerry Cardinale per 1,2 miliardi di euro. Inoltre, in modo divertente, come è stato rivelato martedì, i New York Yankees e i Boston Red Sox lavoreranno insieme nel calcio italiano. Yankees si unirà a RedBird Capital nell’acquisizione, mentre RedBird possiede anche una partecipazione nel Fenway Sports Group, che possiede i Sox e il Liverpool in Premier League.

“RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave che faranno avanzare gli interessi sportivi e commerciali del Club, basandosi sui risultati della scorsa stagione culminati nel campionato di Serie A del club”, ha affermato il gruppo in una nota. “L’esperienza di RedBird nella gestione e nella costruzione di attività sportive globali assicurerà che il prossimo capitolo della leggendaria storia dell’AC Milan si basi sul suo attuale slancio. Le aree prioritarie di interesse includono il supporto della leadership sportiva e aziendale del club per garantire che la squadra sia costantemente competitiva al calcio ai massimi livelli; garantire che disponga delle infrastrutture e delle strutture adatte a una delle organizzazioni sportive più importanti del mondo; e rafforzare le squadre femminili e giovanili del Club, nonché il suo braccio di beneficenza, la Fondazione Milan”.

Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, ha dichiarato: “La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff per raggiungere il successo in campo e consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo club storico. Cercheremo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza di analisi, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e l’ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il posto del Milan al vertice del calcio europeo e mondiale”.

L’accordo vedrà anche Yankee Global Enterprises (YGE), proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo, entrare in una partnership strategica con il club con una partecipazione di minoranza nell’AC Milan. RedBird ha una relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è co-proprietario della Yankees Entertainment Sports (YES) Network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti.

Sulla partnership con YGE, Cardinale ha dichiarato: “Abbiamo una relazione pluridecennale con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner che ha portato alla creazione di alcune delle attività di maggior successo nello sport, nell’intrattenimento e nell’ospitalità. Siamo molto lieto di continuare la nostra partnership con loro e cercherà di esplorare insieme le opportunità per ampliare la nostra portata di fan ed espandere le opportunità commerciali disponibili solo per i franchise che operano ai più alti livelli di sport a livello globale”.

Il completamento dell’acquisizione di Milan porta gli asset in gestione di RedBird a circa 7,5 miliardi di dollari e aggiunge l’AC Milan al portafoglio di investimenti globali di RedBird nello sport e nell’intrattenimento che include Fenway Sports Group (Liverpool FC, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins), Toulouse FC, il Rajasthan Royals, YES Network, SpringHill Company, Skydance Media, XFL, OneTeam Partners e Dream Sports.