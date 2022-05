Cessione Chelsea: Roman Abramovich nega di aver chiesto il rimborso del prestito di 2 miliardi di dollari del club

Un altro giorno, un’altra svolta nella saga sulla vendita in sospeso del Chelsea. Mentre il consorzio ha sostenuto Secondo quanto riferito, Todd Boehley è entrato in un periodo di esclusività per firmare un accordo di acquisto per il Chelsea, lo stato del prestito di quasi 2 miliardi di dollari di Roman Abramovich al club è oscuro. Ci sono state notizie secondo cui potrebbe chiedere il rimborso del prestito, ma secondo i termini della vendita e data l’invasione russa in corso dell’Ucraina che ha portato al congelamento dei beni, Abramovich non può riscuoterne i proventi.

Un portavoce di Abramovich ha rilasciato una dichiarazione tramite il Chelsea nel tentativo di chiarire le cose, negando essenzialmente di volere rimborsare il prestito.

“Il signor Abramovich non è stato coinvolto in questo lavoro ed è stato gestito in modo indipendente da esperti con anni di esperienza di lavoro in organizzazioni umanitarie.

“In secondo luogo, il signor Abramovich non ha chiesto che gli fosse rimborsato alcun prestito – tali suggerimenti sono del tutto falsi – così come i suggerimenti secondo cui il signor Abramovich ha aumentato il prezzo del Club all’ultimo minuto. Come parte dell’obiettivo del signor Abramovich di trovato un buon custode per il Chelsea FC, ha tuttavia incoraggiato ogni offerente durante questo processo a impegnarsi a investire nel Club, inclusi l’Academy, la squadra femminile, la necessaria riqualificazione dello stadio e il mantenimento del lavoro della Chelsea Foundation”.

Mentre la dichiarazione dice che Abramovich non ha chiesto il rimborso del prestito, non dice nemmeno che il prestito sarà cancellato. Il prestito diventa soggetto alle sanzioni dell’Unione Europea, che vedrebbero i fondi congelati. Ma se le sanzioni venissero revocate in futuro, ciò lascerebbe comunque le cose in una situazione difficile. La dichiarazione prosegue ribadendo che Abramovich non ha accesso o controllo sui fondi. La maggior parte delle preoccupazioni non sono legate a ciò che Abramovich può fare attualmente, ma a ciò che potrebbe fare in futuro.

Abramovich ha visto se il prestito potesse essere pagato a una società e non a lui direttamente, secondo ESPN, il che renderebbe questa affermazione vera ma fuorviante. Ne verrà fuori di più in quanto lo stato del prestito è il principale punto critico intorno alla vendita del Chelsea e se dovesse essere rimborsato, ciò potrebbe indurre Boehley e il suo consorzio a riconsiderare le cose lasciando in dubbio il futuro del club. Se dovesse ritirarsi e non raggiungere un accordo durante il suo periodo di esclusività, altri corteggiatori che si sono trovati in difficoltà potrebbero essere i prossimi in linea per rinegoziare un accordo. Il Chelsea spera di ottenere un nuovo gruppo di proprietà in carica prima che la finestra di trasferimento si alzi per evitare un esodo di massa di giocatori, con Antonio Rudiger (Real Madrid) e Andreas Christensen (Barcellona) già pronti a lasciare il club.