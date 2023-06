Cerchi delle eleganti Adidas bianche adatte a tutti i tuoi look? Le trovi da Decathlon a prezzi molto convenienti.

Le sneakers bianche stanno spopolando negli ultimi tempi grazie ai look così vari che si possono ottenere con esse e a quanto sono appariscenti dal punto di vista estetico. Oggi ti mostriamo delle eleganti e molto attraenti sneakers Adidas bianche che stanno spopolando nelle vendite a Decathlon grazie alla loro estetica e al loro sconto che le rende a un prezzo imbattibile… corri prima che finiscano!

Adidas è uno dei marchi sportivi più prestigiosi a livello internazionale, uno dei leader insieme a Nike di un settore molto competitivo in cui praticamente ogni giorno appaiono innovazioni in tutti i tipi di prodotti per renderli più attraenti e, soprattutto, più efficaci. Decathlon ha una vasta gamma di prodotti Adidas nei suoi negozi, tra abbigliamento, accessori, calzature, attrezzature, ecc.

Le sneakers Adidas Tensaur, con sconto su Decathlon

Si tratta delle Sneakers Sportive Adidas Tensaur Bambini Bianco/Nero con Velcro, delle sneakers specificamente progettate per i piedi dei bambini ancora in sviluppo e che gli garantiranno la massima comodità e sicurezza nelle loro prime corse. Disponibili nelle taglie dal 20 al 27, ora hanno uno sconto del 14% su Decathlon che le rende a soli 25,99€, sono un affare!

Queste fantastiche sneakers Adidas Tensaur sono consigliate per bambini di livello di iniziazione che praticano sport occasionalmente, o per portarle a scuola, valide per ogni tipo di superficie. Forniscono la massima ammortizzazione e il massimo comfort sia per essere in classe che per correre da una parte all’altra del cortile durante la ricreazione o qualsiasi attività fisica.

Sono praticamente bianche nella loro totalità, con dettagli in nero sulle 3 famose strisce di Adidas, sull’area del collo del piede e anche sul retro con il logo in contrasto. Inoltre, ha altre caratteristiche molto interessanti, come una suola molto flessibile con scanalature di flessione, inserti di tessuto a maglia traspirante sui lati e fori per la ventilazione su un lato per garantire la massima traspirabilità e chiusura con cinturini in velcro per consentire ai bambini di essere autonomi e poter mettere e togliere le sneakers da soli.

Se stai cercando delle sneakers sportive create appositamente per i piedi in sviluppo dei bambini, queste sneakers Adidas Tensaur ti offrono tutto questo e molto altro, sia dal punto di vista estetico che funzionale, e con lo sconto che hanno sarebbe pazzesco non comprarle. Buone, belle e economiche… non si può chiedere di più!