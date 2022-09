Cento donne spagnole abortiscono ogni anno in Belgio

Vicino a cento spagnolo gregge ogni anno abortire a Bruxelles, secondo i dati del Centro Ospedaliero Universitario della capitale belga. È un ospedale pubblico. E loro, donne che già hanno superato la 22a settimana di gestazione e che decidono di abortire perché ottengono a diagnosi tardiva malformazione fetale. Per poter interrompere la gravidanza in Spagna, devono passare attraverso a comitato clinico ospedaliero, Questo non sempre dà loro il via libera. È allora che molte di queste donne decidono di viaggiare all’estero per abortire. Belgio (nello specifico il suo Ospedale Universitario Pubblico), ma anche Francia o Stati Uniti, sono alcune delle destinazioni

Ci sono entità, come l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius con sede a Barcellona, ​​che accompagnano queste donne, sia emotivamente che informativamente, nel processo di interruzione della gravidanza, sia in Spagna che in un altro paese. Questa associazione partecipa ogni mese a due o tre donne che finiscono per andare all’estero per abortire.

Il legge sull’aborto in spagna uno di più progressista del mondo consente l’aborto gratuito fino alla settimana 14. Da quel momento e fino alla settimana 22, la donna, per interrompere la gravidanza, necessita di un referto medico che attesti che esiste un grave rischio per la vita o la salute della gestante o anomalie incompatibili con la vita. Dalla settimana 22, il comitati clinici ospedalieri.

Il termine “compatibile con la vita”

La recente riforma di questa legge, che ha dato uno sguardo ancora più riformista (soprattutto perché chi ha meno di 16 anni può interrompere la gravidanza senza il consenso paterno o materno), non copre ancora quelle donne che decidono aborto oltre le 22 settimane perché la diagnosi è tardiva (ci sono malattie che non vengono rilevate fino al terzo trimestre) ma anche decisivo: il feto ha una malformazione che, sebbene sia compatibile con la vita, rende molto dubbia la sua prognosi vitale, se è nato. Avvertono anche gli esperti la confusione del termine “compatibile con la vita”, poiché, allo stato attuale, praticamente tutte le malformazioni, anche quelle considerate “molto serio”, sono.

“La legge belga è molto simile alla legge spagnola, ma differisce di un punto. Qui dice che puoi interrompere quando si verifica l’anomalia serio per il feto [en España, a partir de las 22 semanas, solo si es incompatible con la vida] e per la madre”, dice Teresa Kos, Ginecologo catalano del Centro Ospedaliero Universitario di Bruxelles che frequenta EL PERIÓDICO in videochiamata. “Ne ricevo pochi al mese due spagnoli e circa quattro o cinque italiani. Sono donne che stanno passando un brutto periodo, che vogliono essere madri ma che decidono di abortire quando conoscono lo stato di salute del feto. Devono viaggiare… È molto difficile”, Lui dice.

Questo ginecologo avverte anche del disuguaglianza territoriale in Spagna: in alcune autonomie è molto più facile abortire che in altre. Per esempio, La Catalogna e le Isole Baleari sono tra le “più aperte”, mentre in altri, come il la comunità di Madrid, La donna può solo interrompere la gravidanza cliniche private.

La situazione catalana

In Catalogna, questi comitati etici sono nel Clinica Ospedaliera e dentro Val d’Hebron, entrambi a Barcellona. Dal 2010 (anno in cui è stata approvata la legge sull’aborto) e fino al 2021, il comitato clinico della Clinica ha ricevuto 356 richieste di aborto: 332 (93,3%) sono stati approvati e solo 24 (6,47%) sono stati negati. A Vall d’Hebron hanno rifiutato meno del 5% di queste richieste. Tuttavia, né nelle comunità né a livello statale è presente a record complessivo delle donne che vanno all’estero per abortire. Né a quanti viene negato l’aborto.

“Di solito siamo abbastanza d’accordo con i genitori, ecco perché facciamo pochissime smentite,” assicura Silvia Arevalo, capo clinico di Ostetricia a Vall d’Hebron e membro del comitato clinico dell’ospedale. “Noi non giudichiamo l’etica. La legge dice, all’articolo 15, che oltre le 22 settimane possono essere abortite in caso di malattie incompatibili con la vita o estremamente gravi o incurabili. Il comitato decide se tale situazione è soddisfatta o meno”, spiega Arévalo, il quale precisa anche che la stessa legge stabilisce che uno dei componenti del comitato clinico (dove sono presenti due ostetriche specializzate in medicina fetale e un pediatra specializzato in neonatologia) deve essere scelto dalla paziente stessa.

“Diagnosi più sicure”

Ma la situazione, in tutta la Spagna, è più complessa. “L’80% dei ginecologi spagnoli -dice- sono obiettori di coscienza. Non necessariamente per convinzioni, ma perché Non vogliono abortire non vogliono essere bollati come abortisti. Nei centri privati ​​possono fare quello che vogliono, ma in pubblico lo stato dovrebbe obbligare fare aborti. Se no, non fare il ginecologo”, dice Cos. Il ginecologo avverte che ci sono malformazioni che, sebbene inizialmente compatibili con la vita, portano il ragazzo o la ragazza e le loro famiglie a vite “molto dolorose”. Non sempre ci sono istituzioni responsabili degli alti costi delle cure. “A nessuna donna piace abortire, nemmeno nel primo trimestre” afferma.

Questo ginecologo sottolinea che l’ospedale in cui lavora, oltre ad eseguire aborti non consentiti in Spagna, anche salva la vita di molti altri bambini. Ad esempio, alcune madri considerano di abortire dopo aver appreso che il loro bambino avrà un cardiopatia “Ho rifiutato gli aborti in queste situazioni perché poi quei bambini hanno un intervento chirurgico e vivono bene”, dice Cos. Garantisce inoltre che, in Belgio, a medici che non subiscono pressioni per il limite di 22 settimane, di solito sono fatti “diagnosi più sicure”. “Come in Spagna è più facile abortire prima della settimana 22, a volte abortisce prematuramente visto che c’è un problema, nonostante il fatto che in seguito l’evoluzione del bambino potrebbe essere buona. Qui non siamo a corto di tempo e siamo più sicuri della diagnosi” conclude.