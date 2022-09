Celtic vs. Shakhtar Donetsk quote, scelte, come guardare: 14 settembre 2022 pronostici UEFA Champions League

La seconda giornata di UEFA Champions League proseguirà mercoledì su Paramount+ quando lo Shakhtar Donetsk ospiterà il Celtic FC. Lo Shakhtar è imbattuto in questa stagione, inclusa una vittoria nella partita di apertura della fase a gironi dell’UCL, mentre il Celtic sta uscendo dalla sua prima sconfitta stagionale. I Celti hanno vinto le prime sei partite nazionali, ma sono stati facilmente battuti 3-0 dal Real Madrid alla prima giornata della fase a gironi di Champions League 2022. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:45 ET dallo Stadion Wojska Polskiego a Varsavia, in Polonia. Caesars Sportsbook ha i visitatori, Celtic, come i +122 favoriti (rischiando $ 100 per vincere $ 122) sulla linea del denaro di 90 minuti. Le ultime quote Celtic vs Shakhtar hanno gli sfavoriti, Shakhtar, al prezzo di +215 e un pareggio quotato a +255. L’over-under è di 2,5 goal e puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming ora su Paramount+.

Data Celtic vs Shakhtar Donetsk: mercoledì 14 settembre

Celtic vs Shakhtar Donetsk ora: 12:45 ET

Prima di passare alla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Mike Goodman. Redattore di calcio per CBS Sports, Goodman è in prima linea nel movimento di statistiche e analisi avanzate nel calcio, con otto anni di esperienza lavorando con analisi statistiche predittive all’avanguardia. Tra i suoi crediti ci sono il lavoro per FiveThirtyEight e StatsBomb, e ha un’immensa esperienza nell’immersione profonda nell’analisi coinvolta nella dissezione dello sport.

Per Celtic vs Shakhtar Donetsk, Goodman sostiene il Celtic a vincere a +122 sulla linea dei soldi. Il Celtic sta uscendo dalla prima sconfitta, ma mercoledì non affronterà una squadra talentuosa come il Real Madrid. Il club scozzese ha dominato a livello nazionale e ha superato gli avversari 25-1 in sei partite. Nel frattempo, lo Shakhtar aveva bisogno di un gol al 90′ per scappare con una vittoria per 2-1 nell’ultima partita di campionato contro il Chornomorets Odesa, una squadra senza vittorie nella Premier League ucraina.

A causa della morte della regina Elisabetta II, le partite della Premiership scozzese in programma lo scorso fine settimana sono state rinviate. Pertanto, il Celtic avrà sette giorni di riposo per questo match, mentre lo Shakhtar ne avrà solo tre. Inoltre, lo Shakhtar dovrà giocare le partite casalinghe in Polonia invece che in Ucraina a causa della guerra in corso, quindi dovrà viaggiare per questa partita e non avrà un vero vantaggio sul campo di casa. Con tutti questi fattori che funzionano contro lo Shakhtar, Goodman sta portando il Celtic a vincere.

“La squadra celtica di Ange Postecoglou è eccezionalmente ben allenata e non è estranea a giocare in alcuni degli ambienti sportivi più intensi del mondo in Scozia”, ​​ha detto Goodman a SportsLine. “Ci si aspetta che il Celtic resista a una tempesta iniziale, ma vinca la partita nel secondo tempo grazie a una forma fisica superiore, data la difficoltà della difficile situazione dello Shakhtar”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

