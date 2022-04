Cellnex perde 93 milioni di euro nel primo trimestre del 2022

Cellnex ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2022, in cui la società di telecomunicazioni ha chiuso perdita netta di 93 milioni di eurocome riportato dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV).

Il reddito di Cellnex nei primi tre mesi dell’anno hanno raggiunto 828 milioni di euro, con un incremento di oltre 300 milioni rispetto allo stesso esercizio dello scorso anno (506 milioni). Anzi, fatture operativo sono saliti a 195 milioni di euro rispetto ai 125 milioni registrati negli stessi tre mesi del 2021.

Anche il EBITDA rettificato della società ha rimbalzato del 66% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente ed è stata localizzata nel 634 milioni di euro “Comprendente, insieme alla crescita organica, l’effetto del consolidamento delle acquisizioni di asset effettuate nel 2021.” Inoltre, il Flusso di cassa gratuito e l’importo con leva ricorrente ha raggiunto i 300 milioni (+67%).

Da parte sua, il debito rete di Cellnex ha raggiunto 13,6 miliardi di eurodi cui il L’86% è riferito a un tasso fisso, come dichiarato dalla società. Si segnala che nel mese di marzo la società ha effettuato a prestito obbligazionario per un importo di 1.000 milioni di euro e che la società ha assicurato l’accesso a liquidità immediata per un importo di circa 7.800 milioni di euro.

Per quanto riguarda la linee di businessi servizi di infrastruttura per gli operatori di telecomunicazioni mobili hanno contribuito per il 90% ai ricavi: 750 milioni di euro, che rappresentano un aumento del 76% rispetto al 2021. L’attività di infrastruttura di radiodiffusione ha invece rappresentato il 7% dei ricavi con 56 milioni, mentre l’attività di infrastruttura le attività focalizzate su IoT e ‘Smart city’ hanno contribuito per il 3% ai ricavi, circa 23 milioni di euro.

Tobia MartinezCEO di Cellnex, ha evidenziato che si tratta di “un primo trimestre caratterizzato da una crescita organicache testimonia la forza del nostro business, e il consolidamento delle attività svolte negli ultimi mesi che continuano a generare incrementi a doppia cifra – oltre il 60% – di ricavi, EBITDA e Cash Flow ricorrente”.

“Si tratta di crescite che continuerà ad avere un effetto di trascinamento significativo nel 2022quando le ultime operazioni effettuate in Polonia, Paesi Bassi, Italia e Francia saranno già consolidate per l’intero anno, oltre a recepire il closing dell’operazione degli asset di CK Hutchison nel Regno Unito previsto per la seconda metà del anno”, ha aggiunto.