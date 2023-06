Celebra il Giorno del Picnic con questa fantastica coperta di H&M Home.

A chi non piace un buon picnic? Una giornata con un bel clima, uno spazio verde o costiero, cibo da spizzicare (tortilla di patate, crudités, sottaceti e tutto ciò che ti piace), bevanda e la compagnia di cari, familiari e amici. Sì, questi sono gli ingredienti principali di un buon pranzo campestre (potrebbe anche essere sulla spiaggia), anche se alcuni extra, come un articolo che abbiamo trovato su H&M Home, non guastano mai.

Ogni 18 giugno si commemora la Giornata Internazionale del Picnic o International Picnic Day, una celebrazione che ha avuto origine negli Stati Uniti e che si sta diffondendo sempre di più nel resto del mondo. E la verità è che non sorprende, perché una giornata di picnic è di solito sinonimo di divertimento, buona gastronomia e un’esperienza indimenticabile. Perciò, su H&M Home hanno accessori che aiutano a far sì che tutto vada perfettamente.

La coperta da picnic di H&M Home che non vorrai lasciarti sfuggire

E in ogni vero picnic non può mancare una buona coperta su cui mettere il cibo e le bevande. Sebbene, come abbiamo detto, non esista un menu speciale per fare un picnic, anche se di solito sono piatti e ricette semplici che non richiedono una preparazione laboriosa e sono facili da trasportare, di solito in un cestino, non può mancare una buona coperta che faccia da tovaglia ovunque andiamo.

E su H&M Home ne abbiamo trovata una perfetta. Oltre ad essere molto bella e avere un bel design a righe – beh, in realtà due, perché è disponibile in due colori diversi – ha dimensioni più che accettabili, un tessuto molto resistente e un prezzo così fantastico che avrai voglia di averne più di una. Per quello che può succedere, non vorrai rimanere senza di essa.

Manta da picnic con borsa frigo abbinata

Beh, questa manta da picnic ha un tessuto stampato con una plastica morbida resistente all’acqua sul lato inferiore – 100% poliestere. Include una cinghia di cotone con chiusura in velcro e le sue dimensioni sono 140 cm di larghezza x 160 cm di lunghezza. È disponibile a righe bianche e rosse o a righe bianche e nere e il prezzo di questa manta è di 24,99 euro. Sia in un modello che nell’altro i tuoi panini, frutta, biscotti o formaggi saranno fantastici.

Per quanto riguarda le cure di cui ha bisogno, può essere lavata in lavatrice a 30°C e asciugata appesa. Con l’estate alle porte e con essa un sacco di feste e celebrazioni in paesi e zone rurali, avere questa manta da picnic ti sarà di grande aiuto. Altri oggetti che potrebbero esserti utili possono essere una mini-frigorifero portatile e un cestino, in vimini, plastica o tessuto, per trasportare il cibo, oltre a piatti, posate, bicchieri e tovaglioli.

Parlando di mini-frigoriferi, su H&M Home puoi prendere una borsa con una stampa abbinata alla coperta (righe bianche e nere o rosse e bianche). Questa piccola borsa frigo ha anche una cinghia regolabile in cotone e una chiusura a cerniera. Le sue dimensioni sono 14,5 cm di larghezza x 21 cm di lunghezza x 4 cm di altezza, la dimensione ideale per sei lattine da 50 cl o sei bottiglie da 33 cl. Questa borsa, che ha un rivestimento isolante, costa 15,99 euro.