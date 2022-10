Cedro: re del nostro paesaggio

Cerchi un legno che ti permetta di trascorrere più tempo a goderti il ​​tuo patio che a mantenerlo? Hai considerato il cedro? Questo legno canadese, naturalmente resistente alla durezza del nostro clima e che richiede poca manutenzione, è una soluzione di scelta! Sull’Île d’Orléans, nella segheria della famiglia De Bois Blouin, questo gigante della foresta aspetta solo di dare vita ai tuoi progetti.

Il cedro seduce con la sua bellezza naturale, la sua grana calda e uniforme e il suo odore resinoso. Oltre alle sue qualità estetiche, è notevole per la sua durata: l’olio che contiene lo protegge naturalmente da insetti, funghi e umidità. Pertanto non ha bisogno di essere trattato chimicamente prima della vendita, non si screpola e mantiene il suo colore più a lungo del legno trattato.

Ecco perché è così popolare per la costruzione di patii e altre strutture esterne! Con il suo ampio inventario, De Bois Blouin ti offre tagli di cedro di qualità (tavole, travi, colonne) per realizzare tutti i tuoi progetti all’aperto, dalle terrazze agli schermi per la privacy, compresi i pergolati.

Trattare il tuo cedro con cipolle piccole

Riconosciuto per resistere al passare del tempo, il cedro può essere lasciato naturale. In questo caso, maturerà al sole e diventerà grigio nel tempo. Dovrai pulire il tuo patio solo una volta all’anno e, se necessario, applicare una finitura trasparente.

Se si desidera evitare l’ingrigimento, è meglio applicare una macchia contenente pigmenti che proteggano il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, esaltandone la naturale bellezza. La macchia può essere applicata in fabbrica in un’ampia scelta di colori, oppure da soli dopo la posa.

Da De Bois Blouin trovi i prodotti di finitura firmati MF Paintings (pitture e tinte per esterni incolori o pigmentate). Ricorda solo che dovrai riapplicarlo ogni due anni e fare almeno una pulizia all’anno se vuoi evitare che il colore sbiadisca.

Rosso o bianco?

Due specie di cedro si distinguono per i progetti all’aperto: il cedro rosso occidentale (cedro gigante), che si trova nella Columbia Britannica, e il cedro bianco orientale (cedro occidentale), che proviene principalmente dal Quebec e dal New Brunswick.

Entrambi hanno le stesse proprietà e durabilità, ma le tavole di cedro rosso mostrano maggiori variazioni di colore tra il marrone e il ruggine, a differenza del cedro bianco, che è più chiaro e più uniforme. Inoltre, se lasciato al naturale, il primo assume gradualmente una colorazione grigio-marrone dopo alcuni anni, mentre il secondo assume una sfumatura grigio argentea.

Poiché i due alberi non hanno le stesse dimensioni, il cedro rosso offre tavole lunghe fino a 16 piedi, mentre le assi di cedro bianco sono limitate a 12 piedi. Da De Bois Blouin troverai questi due tipi di cedro. Si noti, tuttavia, che poiché il cedro rosso è più raro, costa di più.

Il cedro bianco, dal canto suo, è una specie locale; è quindi meno costoso, in quanto è più facile ottenerlo. Anche la sua impronta ambientale è minore!

Un patio più bello, più lungo!

Un sistema di viti a scomparsa per decking tipo Camo permette di ottenere un bel pavimento senza viti a vista. Non solo migliori la finitura, ma aumenti anche la vita del legno. Le viti a vista, infatti, scavano il legno poiché non appena piove si formano piccole pozzanghere d’acqua che possono causare marciumi prematuri.

Per fornire una bella tinta grigio argento al tuo legno di cedro senza macchiarlo e doverlo trattare nel corso degli anni, usa LifeTime® Tannin Activator. Questo trattamento può essere applicato anche nello stabilimento De Bois Blouin per attivare i tannini e rendere il legno grigio fin dall’inizio, e questo, in modo più uniforme.