C’è un modo per ottenere il 10% di sconto da Ikea e pochissimi lo sanno

C’è un modo per ottenere il 10% di sconto da Ikea e pochissime persone lo sanno. Ikea è uno dei negozi più popolari per l’acquisto di mobili e accessori per la casa, ma sapevi che c’è un modo per risparmiare ancora di più denaro sui tuoi acquisti? Si tratta di una promozione speciale offerta dall’azienda svedese a determinati gruppi, quindi prendi nota per sapere come ottenere questo sconto perché è disponibile solo nel mese di ottobre.

Come ottenere il 10% di sconto da Ikea

Ikea offre sempre molti articoli a prezzi scontati, e inoltre ha una sezione outlet sul suo negozio online che ha molto successo, ma a tutto questo si aggiunge la possibilità di acquistare i suoi mobili e accessori con un 10% di sconto anche se per farlo è necessario soddisfare una serie di requisiti.

Come abbiamo già detto, è una promozione speciale per determinati gruppi e sono: studenti, famiglie numerose o aziende. Per fare ciò, il primo passo è richiedere la tessera Ikea Family, che è gratuita e offre molti vantaggi come prezzi più bassi, offerte esclusive, concorsi e regali. Puoi richiederla online o in qualsiasi negozio fisico Ikea.

Una volta che avrai la tessera Ikea Family, dovrai documentare la tua situazione speciale per accedere allo sconto del 10%. Ecco le opzioni disponibili:

Se sei uno studente: dovrai presentare la tua tessera di studente ufficiale e valida, insieme al tuo documento d’identità e alla tessera Ikea Family. Potrai beneficiare dello sconto del 10% su un singolo acquisto di almeno 100 euro di mobili e accessori, fino al 15 ottobre 2023. Questa offerta è valida sia nei negozi fisici che sul sito web di Ikea.

dovrai presentare la tua tessera di studente ufficiale e valida, insieme al tuo documento d’identità e alla tessera Ikea Family. Potrai beneficiare dello sconto del 10% su un singolo acquisto di almeno 100 euro di mobili e accessori, fino al 15 ottobre 2023. Questa offerta è valida sia nei negozi fisici che sul sito web di Ikea. Se sei una famiglia numerosa o monogenitoriale: dovrai presentare il tuo certificato di famiglia numerosa o monogenitoriale, insieme al tuo documento d’identità e alla tessera Ikea Family. Potrai usufruire dello sconto del 10% su tutti i tuoi acquisti superiori a 100 euro, fino al 31 ottobre 2023. Questa offerta è valida solo nei negozi fisici di Ikea.

dovrai presentare il tuo certificato di famiglia numerosa o monogenitoriale, insieme al tuo documento d’identità e alla tessera Ikea Family. Potrai usufruire dello sconto del 10% su tutti i tuoi acquisti superiori a 100 euro, fino al 31 ottobre 2023. Questa offerta è valida solo nei negozi fisici di Ikea. Se sei un’azienda: dovrai presentare il tuo numero di identificazione fiscale e la tessera Red Ikea per le aziende, che puoi richiedere online o in qualsiasi negozio fisico Ikea. Potrai ottenere lo sconto del 10% su tutti i tuoi acquisti superiori a 500 euro, senza una data limite. Questa offerta è valida sia nei negozi fisici che sul sito web di Ikea.

Quali prodotti puoi acquistare con lo sconto del 10% da Ikea?

Con lo sconto del 10% puoi acquistare qualsiasi prodotto di Ikea, ad eccezione dei servizi, del ristorante, del negozio svedese, del bar, dell’acquisto online o della carta regalo. In questo modo potrai rinnovare la tua casa con mobili e accessori moderni e funzionali, come il divano letto ideale per i tuoi ospiti, il tavolo allungabile che si adatta alle tue esigenze, l’armadio con il sistema di archiviazione perfetto per i tuoi vestiti, o la lampada che crea l’atmosfera più accogliente.

Non perdere questa opportunità e approfitta dello sconto del 10% da Ikea se sei uno studente, una famiglia numerosa o un’azienda. Ricorda che devi soddisfare i requisiti stabiliti dall’azienda svedese e presentare la documentazione necessaria al momento del pagamento. In questo modo potrai risparmiare denaro e goderti i migliori prodotti per la tua casa.