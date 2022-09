C’è il rischio che la poliomielite colpisca la Spagna, vista l’allerta di New York? Lo dice l’epidemiologo

New York dichiarato lo stato di emergenza a causa della diffusione del coronavirus polio.

Non che ci siano stati nuovi casi. Finora è noto solo il caso rilevato a luglio, che è stato il primo confermato negli Stati Uniti in più di un decennio.

Ma la scoperta del virus nelle fognature della città ha provocato questa reazione.

L’obiettivo di questa allerta non è altro che aumentare i tassi di immunizzazione contro l’infezione eradicabile, che è diffusa da:

Contatto diretto da persona a persona

Trasmissione oro-fecale

Attraverso acqua o cibo contaminati.

Obiettivo: aumentare l’immunizzazione

La poliomielite è una malattia incurabile che può causare paralisi muscolare e persino la morte.

E la cosa sorprendente di questo caso è che gli Stati Uniti erano già stati dichiarati paese libero dalla poliomielite nel 1979, proprio come lo era l’Europa, Spagna inclusa, nel 2002.

Quello che succede è che oggi la percentuale di vaccinazione nello stato di New York è del 79%. Ci sono cifre lontane, ad esempio, da quelle che abbiamo in Spagna.

Tuttavia, gli Stati Uniti non sono stati l’unico paese ad aver rilevato il virus nelle sue acque reflue quest’estate. È successo anche nel Regno Unito, che è stato dichiarato libero dalla poliomielite nel 2003.

Questa situazione sanitaria rappresenta un rischio per il nostro Paese?

l’epidemiologo Pietro Archiprofessore all’Università di Oviedo, lo spiega a ‘Guías de Salud’

“Rilevare i resti del virus nell’acqua fecale non è straordinario, dal momento che il poliovirus viene eliminato attraverso le feci ed è abbastanza comune trovarlo in quelle aree in cui è presente un caso della malattia”.

In ogni caso, e in termini di allerta di cui abbiamo appena appreso, sia la Spagna che la maggior parte dell’Europa hanno un’elevata copertura vaccinale, quindi la presenza del virus negli Stati Uniti o nel Regno Unito “Non dovrebbe essere un problema”.

L’impatto della possibile trasmissione dagli Stati Uniti alla Spagna è del tutto residuale perché la popolazione europea è praticamente interamente protetta dalla poliomielite

Tuttavia, altri paesi come l’Ucraina o l’Afghanistan rappresentano una vera minaccia per la salute pubblica.

“Sono zone di emergenza complesse, dal momento che i piani di vaccinazione infantile (che includono anche la poliomielite) sono stati sospesi a causa della situazione di guerra. E ci sono già coorti di minori non vaccinati contro questa malattia”.

Pertanto, “l’impatto della possibile trasmissione dagli Stati Uniti alla Spagna è totalmente residuale perché la popolazione europea è praticamente interamente protetta dalla poliomielite”.

Ma non possiamo dimenticare che si tratta di una malattia “altamente trasmissibile”, quindi sono necessari tassi di vaccinazione molto alti.

La poliomielite, una malattia prevalentemente infantile

È una malattia virale che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni. È causato dal poliovirus (PV), un RNA Enterovirus con tre sierotipi.

Come specificato dall’OMS:

“Dei 3 ceppi di poliovirus selvaggio (tipo 1, tipo 2 e tipo 3), il tipo 2 è stato eradicato nel 1999.

Nessun caso di tipo 3 è stato rilevato da quando l’ultimo caso è stato segnalato in Nigeria nel novembre 2012.

L’eradicazione globale di entrambi i ceppi è stata ufficialmente certificata.

Nel 2020, il tipo 1 interessa due paesi: Pakistan e Afghanistan”.

Il virus invade il sistema nervoso e può causare la paralisi entro poche ore dall’infezione.

Spagna, senza poliomielite?

Secondo l’Istituto di Sanità Carlos III (ISCIII), la malattia ha colpito circa 20.000 persone in Spagna. Il tasso più alto di incidenza si è verificato nel 1959, con 70,04 casi ogni 100.000 abitanti.

Gli ultimi casi di poliomielite autoctona sono stati segnalati nel 1987 e nel 1988 in persone non vaccinate, in Andalusia

Gli ultimi dati offerti indicano che, grazie ad un’elevata copertura vaccinale, l’incidenza è precipitata a 0,10 casi ogni 100.000 abitanti nel 1988.

La vaccinazione contro la poliomielite iniziò in Spagna nel 1963. In particolare, con un vaccino chiamato Polio Sabin, che veniva somministrato per via orale.

“Tre gocce bastano” era il motto che recitava sul manifesto della campagna nazionale di vaccinazione contro il contagio.

Il recenti casi di poliomielite autoctona sono stati segnalati nel 1987 e nel 1988 in persone non vaccinate in Andalusia. Pakistan e Afghanistan sono le uniche due aree in cui è endemico.

La Global Polio Eradication Initiative (GPEI) ha proposto, con un nuovo piano strategico, l’eradicazione della polio in questi due paesi entro il prossimo anno.