“C’è il rischio che la Bce vada in mare e crei un problema di crescita ancora più grande”

Il prossimo aumento del tasso di Banca centrale europea (BCE) suscita grande attesa. Ogni dichiarazione del presidente dell’ente, Cristina Lagardeo qualcuno dei suoi membri è seguito nel dettaglio per cercare di capire quale direzione prenderà l’organizzazione, e non è ancora chiaro quanti incrementi intraprenderà quest’anno, se sarà conservatrice o se, al contrario, diventerà troppo ‘falco’. Proprio su quest’ultima possibilità mettono in guardia alcuni esperti, che temono che la Bce finiscono per creare più problemi di quelle risolvibili con un aumento troppo audace dei tassi.

Così si sono espressi, ad esempio, gli esperti della Bank of America (BofA) in uno dei loro ultimi rapporti sull’economia europea. “Rimaniamo preoccupati che la BCE stia facendo troppo o agisca troppo velocemente, creando un problema con la crescita, gli spread o entrambi. Più velocemente si muoverà nel 2022, più è probabile che esagerare e creare un problema di crescita ancora più grande (e per tradizione della zona euro anche di differenziale)”, spiccano dalla banca americana.

Questi analisti ritengono che “permane il rischio di errore” per quanto riguarda la politica monetaria della Bce, che ha detto che attenderà di ridurre gli stimoli e terminare gli acquisti per iniziare il percorso di rialzo dei tassi. Alla BofA ritengono che non si possano escludere incrementi di 50 punti base: “È probabile che dovremo tener conto di un passo di 50 pb ad un certo punto quest’anno”, commentano.

Ed è che sebbene Lagarde e altri membri della BCE, in qualità di capo economista dell’organizzazione, Filippo Corsiahanno messo in guardia contro tali mosse, gli strateghi della BofA sottolineano che questo “si applicherebbe solo a luglio, poiché possiamo sfuggire al tassi negativi a settembre essendo a 0 o tassi leggermente positivi”.

“Non siamo del tutto convinti che luglio sia completamente fuori dal quadro. Ci sono ancora due dati sull’inflazione prima della riunione di luglio”, ricordano questi analisti. Inoltre, sottolineano che “potrebbero bastare solo un paio di sorprese al rialzo per aumentare la pressione per un aumento di 50 punti base a luglio”.

Sarebbe una posizione troppo aggressiva di cui BofA mette in guardia. Questi esperti prevedono, infatti, quattro rialzi di 25 punti base da parte della BCE quest’anno, eppure affermano che la banca centrale “ci fa chiedere se non oseranno fare di più”. “La nostra previsione di quattro aumenti quest’anno, da Luglioè più aggressivo del consenso, ma forse non abbastanza”, sottolineano, perché ora “Sono chiaramente sul tavolo aumenti di 50 punti base”.

“Anche se potremmo dire che un aumento di 25 pb è probabilmente sicuro per ora a luglio, ci sentiamo meno a nostro agio per il resto dell’anno”, sottolineano questi analisti. Per questo motivo sono preoccupati per la possibilità che la Bce “va troppo lontano e troppo veloce”.

Come si suol dire, “la domanda rallenterà comunque a causa dello shock energetico. Non è necessaria una politica più rigida per questo. Anche la domanda estera rallenterà grazie ai rialzi della Fed e della Banca d’Inghilterra, con la debolezza della Cina, comunque. Perché la fretta di aggiungere una stretta monetaria sempre più ambiziosa?“, si chiedono.

LONTANO DALLA “MASSIMA AGGRESSIVITA'” DELLA BCE

Tuttavia, lo suggeriscono “siamo ancora lontani dalla massima aggressività della Bce”e quindi il suo avvertimento sul possibile ritmo di rialzi dei tassi.

Inoltre, sottolineano una domanda che considerano “chiave”: se gli investitori sono disposti/preparati ad assorbire i grandi bisogni di offerta che i sovrani dovranno affrontare nel 2023, dopo la fine dello stimolo della banca centrale, in un contesto di “ancora crescita debole, una BCE che rimane ambigua sulla lotta alla frammentazione (almeno nel come) e un ciclo di forse un serraggio troppo aggressivo“.