Caviale e prodotti 2024 Deluxe da Lidl a prezzi bassi!

Buone notizie per i buongustai: Lidl ha appena messo in vendita caviale e prodotti Deluxe a prezzi molto bassi. È il modo perfetto per concedersi un regalo durante le festività. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Lidl al top per i festeggiamenti di fine anno

Mancano solo 23 giorni a Natale. Gli alberi di Natale stanno già iniziando ad occupare le nostre case, il freddo si è fatto sentire e i regali iniziano gradualmente ad accumularsi nei nostri armadi.

Il profumo della stagione delle feste è arrivato. E il minimo che possiamo dire è che le nostre papille gustative stanno già salivando all’idea dei buoni pasti che si stanno avvicinando. A proposito, si può contare su Lidl per un buon pasto.

Da qualche giorno, l’hard discount offre prodotti di qualità per la notte di Capodanno. Per un aperitivo di successo, potete acquistare un préfou con formaggio Brie e tartufo bianco. Una delizia da cuocere per dieci minuti a 200 gradi. Il prezzo di questa piccola meraviglia è di €3,99.

E non è tutto! Lidl offre anche hummus al tartufo a soli €2,19. Un prodotto che renderà felice tutta la famiglia.

Caviale e prodotti Deluxe a prezzi bassi

Quindi vedete, Lidl si prende cura dei suoi clienti fedeli. Ma se i prodotti presentati sopra sono un successo per i consumatori, sembra che il marchio abbia appena colpito ancora di più.

Antipasto, piatto principale, dessert. Mettete un po’ di magia nelle vostre feste con le nostre proposte di menu Deluxe.

Così, Lidl offre uova di storione bianco da 15 grammi a €9,99. Un affare! Tra l’altro, l’hard discount ha messo sui suoi scaffali anche il prosciutto crudo salato a mano a €8,50, che si può acquistare anche in confezioni da 6 kg a €50,99.

Inoltre, è consigliabile scegliere il gratinato con gamberi e capesante a €4,49 euro e il parmentier di cervo con purea di nocciole e castagne a €3,99 euro.

E per il dessert, non esitate a comprare i gelati alla vaniglia e al cioccolato di Babbo Natale con un biscotto brownie. O le coppe di gelato con vinacce di champagne. Una prelibatezza a €3,19. In ogni caso, una cosa è certa, è che Lidl ci regala una chicca per le festività natalizie.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!

4.6/5 - (8 votes)