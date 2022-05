Catalogna, Murcia e Isole Canarie, le comunità con i peggiori servizi sanitari

Murcia, Catalogna e Isole Canarie sono collocati nel 2022 come comunità con i peggiori servizi igienicimentre Madrid, Galizia, Aragona, Isole Baleari, Comunità Valenciana e Andalusia sono posizionati come “carente”in un range che va da 79 a 70 punti secondo un rapporto della Federazione delle Associazioni per la Difesa della Sanità Pubblica (FADSP) pubblicato questo mercoledì, che rileva anche un “peggioramento generale” del sistema sanitario dovuto “al mancanza di investimenti”.

Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura e La Rioja sono tra le comunità con servizi sanitari “regolari”. e ottenere un punteggio di 88 punti, fatta eccezione per La Rioja, che aggiunge 86.

Al contrario, il Paesi Baschi, Navarra e Asturie sono classificate come le autonomie con i migliori servizi sanitari. Proprio queste tre comunità sono le uniche nell’intero territorio nazionale con un budget sanitario pro capite superiore ai 1.900 euro.

Madrid, quella con il budget pro capite più basso

In termini di finanziamento, Madrid è la peggior classificata con 1.300,55 euro per abitante, oltre ad avere il tasso più basso di medici di base per abitante, 0,65, dietro tutte le altre Comunità Autonome.

Per preparare il rapporto, il FADSP ha tenuto conto di diversi parametri. Oltre al budget a disposizione di ciascuna comunità, analizza il numero di posti letto, sale operatorie, medici specialisti, cure primarie e infermieristiche ogni 1.000 abitanti e tiene conto del costo delle dimissioni ospedaliere, delle emergenze, dei grandi interventi chirurgici ambulatoriali o delle spese farmaceutiche.

Secondo la metodologia utilizzata, il punteggio massimo possibile per una comunità è 130 e il minimo è 32. Il FADSP comprende che la differenza tra le comunità è “chiaramente eccessiva” ed ecco cosa riflettono i risultati: i Paesi Baschi ottengono il voto migliorecon 95 punti, 32 in più di quelli raggiunti dal Murcia, in fondo con il peggior punteggio dell’intero Paese, a sommare solo 63.

Negli ultimi quattro rapporti FADSP, le prime due posizioni sono occupate dalle stesse comunità (Paesi Baschi e Navarra) mentre la Comunità di Madrid ripete quest’anno in posizione 13con solo quattro comunità alle spalle.

Ed è quello la Comunità di Madrid ha il budget sanitario pro capite più basso della Spagna1.300,55 euro, insieme all’Andalusia, che destina alla sanità pubblica 1.388,86 euro per abitante, lontano dai dati dei Paesi Baschi (1.991,21 euro), delle Asturie (1.975 euro) e della Navarra (1.915,56 euro).

Quanto a posti letto del Sistema Sanitario Nazionale per mille abitantiL’Andalusia è ultima con 1.75, seguita da Catalogna (1.87), Murcia (2.03) e Madrid, con 2.05.

Il FADSP si concentra anche sul liste di attesa. Qui, il 54,7% dei Navarrani afferma che quando chiede un appuntamento al Primary Care, glielo consegna entro 24 ore, una situazione riconosciuta anche dal 40% degli Estremadurani.

Al contrario, solo il 5,5% delle Isole Baleari e il 6,4% dei madrileni riceve un appuntamento in Assistenza primaria da un giorno all’altro.

Il rapporto include anche il grado di soddisfazione dei cittadini per i servizi sanitari che ricevono. Il punteggio più basso per i suoi servizi sanitari è dato dai canarini con un 6,1 su 10, seguono catalani e andalusi (6,4) e Murcia, che valutano la propria salute con 6,5.

Il miglior punteggio per i suoi servizi sanitari viene assegnato dagli aragonesi, con un 7.4; seguiti da Navarra e Baschi, rispettivamente con un punteggio di 7,3 e 7,2.

Infatti, l’89,2% dei baschi ritiene che il sistema sanitario nel proprio territorio funzioni bene o abbastanza bene, opinione condivisa da Navarrese, all’86,6%.