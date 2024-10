Cata una Coca-Cola alla cieca da Lidl, Aldi e Mercadona, e il risultato è devastante: ‘Sciroppo gassato’

Ti sei mai chiesto quale supermercato offre la migliore alternativa alla Coca-Cola? Una degustazione alla cieca di bevande provenienti da Lidl, Aldi e Mercadona ha rivelato risultati sorprendenti. Con commenti forti come “sciroppo frizzante”, uno di questi ha ricevuto il giudizio peggiore. Vuoi sapere di quale si tratta?

Valutazione delle versioni di Cola offerte da Lidl, Aldi e Mercadona

La Coca-Cola è uno dei marchi più iconici e popolari a livello globale, rinomata per il suo gusto rinfrescante e la sua formula segreta. Sin dalla sua creazione nel 1886, ha conquistato il palato di milioni di persone e si è elevata al di sopra di una semplice bevanda, diventando un simbolo culturale. Il suo successo è dovuto non solo al suo sapore, ma anche alle sue campagne di marketing innovative e alla sua capacità di adattarsi a diversi mercati.

I creatori di contenuti Virginia Molina e Rubén Vega, noti come ‘Quarantenni Goderecci’, hanno oltre 51.000 seguaci su Instagram e oltre 5.000 iscritti su YouTube. In uno dei loro video, hanno organizzato una degustazione alla cieca di cola. Per fare ciò, hanno acquistato questo prodotto in vari supermercati, tra cui Lidl, Aldi e Mercadona.

Il verdetto di Virginia Molina sui diversi supermercati

È stato compito di Virginia Molina degustare alla cieca queste bevande. Inoltre, doveva indovinare quale fosse la vera Coca-Cola. Il resto dei prodotti erano di marca bianca. La prima che prova è la Cola ‘Zero’ di Freeway di Lidl. Il suo giudizio è stato preciso: “È sciroppo frizzante”, afferma. “Assomiglia alla Coca-Cola, ma a mio parere ha un leggero sapore di sciroppo”, ammette.

In seguito, Rubén Vega le presenta la Cola ‘Zero’ di Hacendado di Mercadona. “Oh, questa è buona!”, esclama Molina durante la degustazione. Secondo lei, ha sapore di Coca-Cola e non è sicura se sia l’originale. Molina non è molto lontana quando assaggia la Coca-Cola originale: “Anche questa ha il sapore della Coca-Cola. Potrebbe anche essere”, ammette.

Infine, assaggia la River Cola di Aldi. “Questa ha sapore di Pepsi, non mi piace per nulla. Sicuramente non è quella”, dichiara.

Qual è la miglior cola secondo Virginia Molina?

La creatrice di contenuti ha indovinato quale fosse la Coca-Cola originale durante la degustazione alla cieca. Questa bevanda ha un sapore inconfondibile. Secondo lei, la Cola ‘Zero’ di Hacendado è “molto simile” all’originale, ma non ha niente a che vedere con i sapori di Lidl e Aldi.

Secondo la sua opinione, quella di Lidl è “sciroppo frizzante” e quella di Aldi ha un sapore simile alla Pepsi e non le piace affatto. E secondo i vostri criteri, quale è quella che assomiglia di più alla Coca-Cola originale e quale è la vostra marca bianca preferita?

