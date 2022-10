“Cash Investigation”: Lidl afferma che il rapporto non riflette le sue pratiche

Nel 2012 Lidl France ha annunciato l’abbandono dell’hard discount. MYCHELE DANIAU/AFP

VIDEO – Il management francese della catena della grande distribuzione ripercorre l’indagine, andata in onda martedì sera sul programma di Elise Lucet, che punta alle formidabili tecniche messe in atto per massimizzare la produzione dei dipendenti. Di conseguenza, nelle Bouches-du-Rhône, i dipendenti di un magazzino Lidl sono in sciopero.

È una trovata pubblicitaria di cui la Lidl France avrebbe fatto bene senza. Se dal 2012 l’azienda tedesca di hard discount ha intrapreso un cambiamento per spostarsi verso l’alto, non lesinando sulle risorse, sia nella comunicazione che negli investimenti, l’indagine “Cash Investigation” pubblicata martedì sera e realizzata da Sophie Le Gall, incuriosisce il condizioni di lavoro all’interno del segno blu e giallo.

Come diretta conseguenza di questa trasmissione, mercoledì una cinquantina di dipendenti di un magazzino a Rousset (Bouches-du-Rhône) sono in sciopero. Denunciano le loro condizioni di lavoro e il licenziamento, secondo loro abusivo, di un loro collega. Spiegano di essere stati “sollevati” nel vedere le condizioni di lavoro in azienda rese pubbliche dal servizio in onda su France 2 che denuncia cadenze infernali per massimizzare la produzione dei dipendenti, a danno della loro salute, sia fisica che morale.

La dirigenza della Lidl non la vede con lo stesso occhio. “Il rapporto non riflette le nostre pratiche. Quelle mostrate nel rapporto sono situazioni isolate”, ha ripetuto Denis Marolt al Figaro. “Al contrario, siamo convinti che il successo dell’azienda vada di pari passo con il miglioramento delle condizioni sociali e lavorative dei dipendenti” ha assicurato. “Siamo consapevoli che ci sono sforzi da fare per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti in azienda”, ha comunque voluto ammettere.

come i robot

Tra le pratiche denunciate dal programma di Élise Lucet, il controllo vocale regna sovrano nei magazzini. Una macchina dice ai commissionatori in quale corsia dovrebbero andare a ritirare la merce, quindi il numero di pacchi che devono trasportare. Quest’ultimo risponde “ok” quando ha terminato la ricarica. I dipendenti navigano così sette ore al giorno nel magazzino e possono pronunciare solo 47 parole, quelle comprese dalla macchina. Durante la pausa, i dipendenti si dicono ossessionati da questa voce metallica e dicono di avere l’impressione di diventare dei robot.

“Utilizziamo questo sistema da 7 anni e ha già subito diversi adattamenti. Nel rapporto vediamo che questo strumento aumenta il tasso, che non c’è più spazio per gli esseri umani. È sbagliato. Le nostre tariffe sono in calo da 10 anni. Inoltre, abbiamo allestito anche zone relax più conviviali”, si difende al FigaroDenis Marolt, vicepresidente responsabile delle relazioni umane e sociali della Lidl, che vediamo sul set rispondere a Elise Lucet.

otto tonnellate al giorno

L’indagine mostra anche il peso sbalorditivo (fino a 8 tonnellate) della merce movimentata giornalmente dagli allestitori. I dipendenti riferiscono di avere difficoltà fisiche a tenere il passo. “La professione di commissionatore è il lavoro fisico e siamo consapevoli che ci sono conseguenze sulla salute, riconosce Denis Marolt. Stiamo cercando di ridurre il peso dei pacchi pesanti. Tutto il nostro lavoro consiste nell’investire nello strumento di lavoro, come nell’attrezzatura di sollevamento, ad altezza variabile”, afferma ulteriormente.

Un’altra tecnica messa in campo dal brand per ottimizzare le prestazioni delle sue squadre: la versatilità imposta ai cassieri, che permette di azzerare i tempi morti. Vediamo così una cassiera che, invece di aspettare i clienti, va dalla cassa alla scaffalatura, quindi alle pulizie del negozio. “L’alternanza dei compiti per i nostri cassieri permette di ridurre i casi di disturbi muscoloscheletrici MSD, afferma il vicepresidente responsabile delle relazioni umane e sociali di Lidl France. Non abbiamo optato per l’automazione”.

“Sarà fuoco e sangue”

Un’altra sequenza, particolarmente scioccante, si vede ancora dietro le quinte. Vengono trasmessi estratti di uno scambio orale tra un manager che minaccia un manager di negozio. Le parole e il tono sono particolarmente scioccanti. “Se vengo e il negozio è tenuto male, ti prometto che io e te ci vedremo ogni settimana. (…) Sarà fuoco e sangue (…). Ti metterò sempre in sei giorni di licenziamento, morirai “, sentiamo. Per Denis Marolt, “questi estratti svelati sono del tutto inaccettabili e comprendiamo l’emozione che hanno suscitato. Si tratta di osservazioni isolate, contrarie a ciò che vogliamo rappresentare”, sottolinea. “Inoltre, questa persona non è più in azienda”, dice.

Ovviamente imbarazzata, la Lidl continua a fare di tutto per prendersi cura della propria immagine. Internamente la dirigenza aveva anche pubblicato qualche giorno fa un comunicato stampa prima della messa in onda del programma, avvertendo i dipendenti di questa “rivista televisiva, rinomata per i suoi metodi controversi”.

La Lidl potrebbe essere vittima della sua rapida espansione? C’è da dire che l’azienda, con un fatturato di 8 miliardi di euro l’anno, è cresciuta in 10 anni da 14.000 a 30.000 dipendenti. Ogni anno si trasformano 100 negozi, passando in media da 800 a 1.200 mq, oppure si trasferiscono. Da 400 a 450 milioni di euro dovevano essere investiti per aggiornare la base dei negozi.