Casemiro al trasferimento del Manchester United: Erik ten Hag atterra un centrocampista difensivo di cui può fidarsi

Il Manchester United sta diventando un vero e proprio tutore a centrocampo aggiungendo Casemiro dal Real Madrid in un accordo con 60 milioni di euro in anticipo e il potenziale di altri 10 milioni di euro tramite add-on. Casemiro firmerà un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno in attesa del completamento delle visite mediche e dell’approvazione del visto. L’accordo è stato annunciato venerdì. Per una squadra che aveva bisogno di aiuto in mezzo al parco, non va molto meglio di Casemiro, ma come lo schiererà Erik ten Hag?

L’era delle dieci Hag al Manchester United non è iniziata con il piede giusto dopo aver perso le partite di apertura della Premier League contro il Brighton e Brentford segnando un gol e concedendone sei. I Red Devils siedono in fondo alla classifica perché è chiaro che dieci Hag ha bisogno di rinforzi a lato. La sconfitta contro il Brentford ha mostrato in particolare la necessità di un centrocampista difensivo poiché ten Hag ha giocato al nuovo acquisto Christian Eriksen alla base del centrocampo.

Brentford ha preso di mira il trio di David De Gea, Lisandro Martinez ed Eriksen con i loro press che portano al secondo gol per i Bees dopo che anche De Gea ha commesso un errore in apertura. Le squadre che sopravvivono giocando da dietro muoiono anche giocando da dietro ed è chiaro che il Manchester United non ha giocatori abbastanza forti per giocare con il sistema di pressing e passaggio rapido di dieci Hag per distinguere le squadre.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per 1 mese con il codice promozionale ITALIA.

Se Ten Hag non ha in rosa un centrocampista difensivo di cui potersi fidare, la squadra può sicuramente fare peggio di Casemiro che ha vinto tutto quello che c’è da vincere tranne il Mondiale e Brasile sono anche tra i favoriti per quel torneo. Ma lo stile che gioca il Real Madrid non potrebbe essere più diverso da come dieci Hag vorrebbe che giocasse lo United Raffaello Varane lo ha scoperto anche dopo aver effettuato lo scambio dal Santiago Bernabeu all’Old Trafford.

Per Los Blancos, Casemiro è come l’occhio di un uragano. Mentre Carlo Ancelotti lascia la squadra a se stessa per attacchi a flusso libero, la presenza di Casemiro fornisce stabilità in mezzo al caos. Seduto in profondità, chiarisce tutti gli attacchi che gli vengono incontro – anche se si tratta di prendere un cartellino giallo – che ha portato a 38 intercettazioni e 19 tiri bloccati nella partita della Liga la scorsa stagione. Quei 19 tiri bloccati sono stati il ​​punteggio più alto nella Liga anche tra i non difensori.

Il ruolo di Casemiro può essere un po’ confuso al Real Madrid perché a volte è più profondo dell’avventuroso David Alaba ma la sua importanza per la difesa è chiara. Nelle otto partite in cui Casemiro non ha giocato durante Champions League e La Liga, il Real Madrid ne ha vinte sette ma ha concesso 10 gol rispetto ai soli 38 gol nelle 43 partite quando era in campo.

Ma nonostante tutta la sua forza difensiva, Casemiro non è perfetto, motivo per cui l’offerta del Manchester United potrebbe essere troppo buona per essere rifiutata per i Blancos. Quando gli viene chiesto di essere avventuroso nel possesso palla o di pressare il campo, Casemiro fatica a raccogliere cartellini gialli o girare la palla. Con Ancelotti già avendo Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni a centrocampo, il Real Madrid ha preparato il cambio della guardia.

Le difficoltà e l’età di Casemiro sono ciò che lo rende un po’ un grattacapo per il Manchester United. Se ten Hag si sta rendendo conto che non può convincere la squadra a premere come vorrebbe in questo momento, ma ha ancora bisogno di rinforzi difensivi per supportare un doppio pivot di Bruno Fernandes ed Eriksen, allora Casemiro è un’opzione perfetta, se si trattasse di un impegno a breve termine.

La commissione di 60 milioni di euro e il contratto quadriennale suggeriscono che dieci Hag possono costruire un sistema attorno a Casemiro. Sebbene sia stato resistente da quando ha subito una frattura alla gamba nel 2016, fare scommesse del genere su un giocatore di 30 anni non è un gioco intelligente, soprattutto quando si trasferirebbe a un campionato più fisico. Questo non vuol dire che Casemiro non possa giocare una partita fisica perché può, ma passare a un nuovo sistema in una squadra che si sta già adattando e lottando è difficile per chiunque.

Se ten Hag non ha in programma di accontentare Casemiro, problemi simili si verificheranno da dietro quando viene preso di mira, motivo per cui sembra una firma disperata. In fondo alla classifica con i fan che pianificano di protestare contro la proprietà dei Glazers prima di una partita di rivalità contro Liverpool lunedì, lo United ha bisogno di un buon titolo. Hanno passato tutta l’estate a riporre le loro speranze sull’aggiunta Frenkie de Jong e con ciò che sembra improbabile, le cose vengono lanciate contro il muro per vedere cosa si attacca.

Proprio questa settimana ha portato link a Christian Pulisic, Cristiano Ronaldo voler uscire di nuovo, e persino un’offerta da 80 milioni di euro per l’esterno dell’Ajax Antony ha rifiutato. Non esattamente la melodia ascoltata durante l’estate su dieci Hag che ha riportato il Manchester United al suo antico splendore. Ten Hag ha parlato di come ha avuto assicurazioni dalla famiglia Glazer che sarebbe stato sostenuto in estate, ma potrebbero scoprire quanto lo United ha bisogno di smalto per ripristinare il precedente splendore del distintivo rendendolo una destinazione attraente. Casemiro potrebbe portare quella lucentezza, ma senza aiuto o un cambio di sistema, non farà che aumentare il discorso che circonda il club.