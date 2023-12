Il carrello da cucina Zara Home a €149

Ogni giorno trascorriamo molto tempo in cucina, la stanza in cui prepariamo e gustiamo i vari pasti nel corso della giornata, quindi dobbiamo avere a disposizione tutto il necessario per svolgere i diversi compiti in modo efficace, comodo e nel minor tempo possibile. Oggi vi mostriamo il carrello da cucina di Zara Home.

L’ampio catalogo di Zara Home comprende una grande varietà di mobili per diversi ambienti, anche per il giardino o la terrazza, tutti di alta qualità e con una combinazione di design e funzionalità che li rende un successo, con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. L’azienda spagnola è la catena di articoli per la casa di riferimento in Italia e ha già centinaia di negozi in altri Paesi.

Il carrello da cucina di Zara Home di cui vi innamorerete

Parliamo di un fantastico mobile ausiliario per la cucina che potrete sfruttare al meglio e che vi permetterà di avere tutto molto più organizzato, in quanto ha un’ampia capacità di immagazzinare diversi tipi di prodotti e di averli a portata di mano e in ordine ogni volta che ne avete bisogno. Il prezzo di questo meraviglioso mobile che vi cambierà la vita è di €149, un prezzo in linea con la sua qualità, il suo design e le grandi cose che offre.

Questo carrello da cucina di Zara Home offre un fantastico spazio per riporre tutto ciò che vi serve. Ha una struttura e un cassetto in legno d’acacia, oltre a quattro cestini in metallo con manici in legno in cui è possibile riporre ogni tipo di alimento, prodotto, utensile o qualsiasi cosa sia necessaria in qualsiasi momento.

I cestini del carrello da cucina

Questi cestini sono ideali per le verdure che non hanno bisogno di stare in frigorifero, perché saranno ben ventilate e si conserveranno meglio. È dotato di un piccolo ripiano dove è possibile appendere un panno o diversi utensili, oltre a delle ruote con freni che consentono di spostarlo da un luogo all’altro senza problemi e di collocarlo in modo sicuro nella posizione finale, poiché non si muove quando il freno è inserito.

I cestini sono dotati di un tappo per evitare che vengano accidentalmente rimossi del tutto e ciascuno di essi supporta un peso di 3 kg, mentre la superficie superiore supporta un carico massimo di 20 kg.

Per quanto riguarda le misure di questo bellissimo carrello da cucina di Zara Home, è alto 87,8 cm, largo 50 cm e profondo 33,5 cm, con un peso di 7,93 kg. La struttura è composta da 100% legno di acacia, i cestini sono realizzati al 100% in ferro (tranne i manici in legno d’acacia), mentre le ruote sono composte per il 60% da plastica polipropilene e per il 40% da ferro. Il carrello può essere facilmente assemblato.

