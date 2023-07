Carrefour vende la migliore frigorifero portatile per le tue vacanze.

L’estate è la stagione dell’anno in cui gli spagnoli godono di più delle attività all’aria aperta. Il nostro paese può vantarsi di avere il maggior numero di ore di sole in tutta Europa, motivo per cui ci godiamo con gioia tutti i piani, le uscite e gli eventi nel nostro tempo libero. Tuttavia, dobbiamo essere preparati al caldo con qualche bevanda o cibo rinfrescante che possiamo conservare in frigoriferi portatili come questo modello Adler a un prezzo scandaloso da Carrefour.

Gli spagnoli godono del tempo libero ogni volta che possono, e ancora di più quando sono accompagnati da parenti e amici. In ogni buon piano estivo, c’è sempre una bevanda rinfrescante che ci accompagna e non ci sarà mai un frigorifero che raffreddi meglio tutto ciò che conservi al suo interno come questo Adler. Inoltre, grazie al 30% di sconto offerto da Carrefour sul suo sito web, ora è più economico che mai.

Il frigorifero portatile più rinfrescante di Carrefour

In un mondo in cui la mobilità è sempre più importante, gli amanti dei piani all’aria aperta cercano soluzioni pratiche per mantenere i loro alimenti e bevande freschi durante lunghi spostamenti. È in questo contesto che il frigorifero portatile Adler AD 8078 si è affermato come una scelta eccezionale per coloro che cercano qualità, prestazioni e portabilità in un unico prodotto.

La Adler AD 8078 è un frigorifero portatile di ultima generazione che ha conquistato utenti in tutto il mondo. Il suo design ergonomico e compatto lo rende un dispositivo facile da trasportare e conservare in qualsiasi veicolo o spazio ridotto. Con una dimensione di 43,5 cm x 39,6 x 29,7 cm, offre una capacità di stoccaggio fino a 28 litri, sufficientemente ampia per conservare bottiglie, lattine, alimenti e altri prodotti deperibili.

Una delle caratteristiche più importanti dell’Adler AD 8078 è il suo sistema di raffreddamento efficiente e a basso consumo energetico. Dotato di una tecnologia di compressione avanzata, questo frigorifero può raffreddare il suo contenuto fino a 20 °C al di sotto della temperatura ambiente, garantendo la conservazione ottimale degli alimenti anche in condizioni estreme. Inoltre, dispone di una funzione di regolazione della temperatura che consente all’utente di selezionare il livello di raffreddamento desiderato, adattandosi alle sue esigenze specifiche.

Con funzione di raffreddamento e mantenimento del calore

Il frigorifero portatile Adler AD 8078 si distingue anche per la sua versatilità. Oltre a raffreddare, può anche riscaldare gli alimenti, il che è ideale per coloro che desiderano gustare un pasto caldo durante i loro viaggi. In modalità di riscaldamento consente di mantenere più a lungo la temperatura dei prodotti precedentemente riscaldati, garantendo che i piatti rimangano caldi e pronti per essere consumati in qualsiasi momento.

D’altra parte, non dobbiamo dimenticare il suo funzionamento silenzioso. Grazie al suo design all’avanguardia, l’Adler AD 8078 emette appena rumore, il che la rende la compagna perfetta sia per lunghi viaggi in auto che per campeggi immersi nella natura. Che sia in strada o in campeggio, potrai goderti il tuo tempo senza essere disturbato dal rumore del frigorifero.

Infine, dobbiamo parlare del suo ricarica elettrica, perché questo frigorifero portatile Adler dispone delle connessioni standard e abituali in questo tipo di prodotti come quella di una presa accendisigari per auto da 12 V e una connessione per la rete elettrica da 220 V. Grazie a esse, nessun alimento conservato al suo interno si rovinerà mai, perché potrai ricaricare la sua batteria ovunque. Grazie al 30% di sconto offerto da Carrefour, ora puoi acquistare questo frigorifero portatile Adler AD 8078 al prezzo di 74,90 euro tramite il sito web ufficiale della catena di supermercati Carrefour.