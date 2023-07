Carrefour vende il mobile che darà stile all’ingresso della tua casa.

Una delle migliori forme per dare vita alla nostra casa è farla risplendere in tutte le sue forme e angoli. Dal soggiorno, alla cucina, alla sala, alle camere da letto… e ovviamente all’ingresso e all’atrio. Perché, come diciamo sempre, questa è una parte della casa che renderà l’interno attraente o, al contrario, tutto il contrario. È per questo che ci siamo recati da Carrefour per migliorare questo luogo.

È qui che, considerando tutto ciò che dobbiamo tenere in considerazione, abbiamo scoperto un nuovo mobile dal bell’aspetto e dalla funzionalità che ha conquistato tutti noi. E non solo per le sue forme e il suo design, che rendono possibile avere tutto il necessario per migliorare l’ingresso, ma perché è anche un mobile robusto e resistente. Il meglio è che è realizzato in legno.

La consolle in legno di Carrefour per dare vita al tuo ingresso

Carrefour è uno dei negozi dove possiamo recarci per affrontare una casa nuova, moderna e fatta a nostra immagine e somiglianza. La cosa migliore è che, a differenza dei negozi più comuni o specializzati, come ad esempio Ikea, Leroy Merlin e altri, è in catene come questa dove è piuttosto facile trovare ciò che vogliamo a un prezzo davvero basso, come in questo momento.

In altre parole, per quanto riguarda la casa e le sue diverse stanze, con Carrefour non dovremo spendere troppo per arredare la casa, è sufficiente avere ciò che è giusto e necessario, e che sappiamo che sarà una vera dichiarazione d’intenti per quanto riguarda l’ingresso o l’atrio, a seconda di come lo chiami, con un nuovo e fresco design. Si tratta quindi di una consolle in legno per dare una vita migliore. Costa 130 euro.

Il mobile Carrefour Deco Factory ha due cassetti ed è molto pratico

Come vediamo dal catalogo dei supermercati francesi, si presenta come un mobile molto apprezzato e considerato, perché oltre ad avere molto stile sarà il tipo di arredamento perfetto per presentare l’ingresso della tua casa con stile, un elegante e compatto mobile chiamato Deco Factory, che è uno dei preferiti di Carrefour. Elegante e compatto, è realizzato con pannelli di truciolare rivestiti in legno.

E sappiamo che sarà un pezzo che ti piacerà in tutti gli aspetti. È molto pratico, anche perché è un mobile che viene fornito con due cassetti di grande spazio per riporre i nostri oggetti e le nostre cose. Una combinazione eccellente per la casa, perché il suo design industriale è dotato di una solida struttura in acciaio con rivestimento in polvere. Ha dimensioni totali di 100 x 35 x 80 cm.

Come mantenere in ordine l’atrio della tua casa

Gli elementi più consigliati per organizzare questa parte della casa sono appendiabiti, grucce, scaffali e scarpiera. Ad esempio, se vuoi tenere le chiavi ordinate, puoi installare una serie di appendiabiti sul muro per posizionarne uno in ognuno. Per quanto riguarda gli scaffali, possono essere utili per riporre libri, cornici fotografiche… Gli appendiabiti ti permetteranno di appendere il cappotto o la giacca appena arrivi a casa, e l’atrio è un buon posto per averlo a portata di mano. Infine, come è evidente, la scarpiera ti permette di conservare le tue scarpe in modo organizzato.