Carrefour trionfa con l’elegantissimo abbinamento di pantaloni e camicia in lino per essere comodi quest’estate!

Carrefour trionfa con l’elegantissimo abbinamento di pantaloni e camicia in lino per...

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita un sublime set in lino che è perfetto per sentirsi a proprio agio durante tutta l’estate!

Da diversi anni, Carrefour è uno dei negozi preferiti dai francesi. E con buon motivo, offre prodotti di qualità che sono sempre molto apprezzati dai consumatori. L’azienda alimentare si diversifica anche su vari mercati.

Carrefour si diversifica nel tessile

Se Carrefour è specializzato nel settore alimentare, non significa che non si lanci anche in altri ambiti. Arredamento, decorazione, tessile, tecnologia, bellezza… l’azienda ha tutto il necessario per la vita quotidiana.

E bisogna ammettere che non esita a fare un vero spazio nel mercato tessile. Infatti, cerca di fare altrettanto bene come grandi marche come Zara o H&M.

Carrefour lo ha dimostrato di recente mettendo in vendita un sublime set in lino che è perfetto per sentirsi a proprio agio durante l’estate. Si tratta di un due pezzi che è composto da una camicia e da un pantalone molto lusinghiero.

Questo set valorizza la silhouette e sublima l’abbronzatura. Inoltre, sappiate che questo set messo in vendita da Carrefour ha un prezzo molto accessibile. L’insieme in lino verde mela prende il palcoscenico estivo.

Si tratta di una soluzione vincente per sentirsi comode e molto eleganti ovunque, in città o anche in spiaggia. Carrefour sa che il lino è il tessuto estivo per eccellenza. Ecco perché questo set ha tutto il suo senso.

Un sublime due pezzi

Si tratta di un incredibile due pezzi Carrefour traspirante, comodo e molto estetico per affrontare le alte temperature senza morire dal caldo. Inoltre, ha un colore pastello verde mela molto di tendenza che valorizza l’abbronzatura.

Potete indossare questo set regolarmente nella vita di tutti i giorni perché vi conferirà uno stile elegante e molto confortevole. E non solo, offre una vasta gamma di taglie tra le più inclusive.

È meraviglioso ma anche perfetto quando lo si abbina a diversi accessori per un look vincente. La camicia in lino e viscosa TEX ha una serie di attributi che la rendono la preferita della stagione estiva.

Si tratta di una camicia Carrefour in lino e viscosa con un collo a V, una chiusura con bottoni sul davanti e delle tasche. In aggiunta, ha una fascia dietro e un dettaglio di bottoni sulle sue maniche corte da donna.

Il pantalone in lino e viscosa TEX, d’altra parte, è ampio e comodo. Inoltre, valorizza al massimo la silhouette perché è un capo a vita alta con un nodo.

Un set a meno di 34 euro

Si tratta inoltre di un pantalone Carrefour lungo con il 55% di lino e il 45% di viscosa, con una vita e una cintura elastiche. Ha anche una tasca su ogni lato e delle finte tasche posteriori.

Una cosa è certa, questo set in lino messo in vendita da Carrefour ha tutto per piacere. Non mancherà di conquistarvi e una volta adottato, non riuscirete più a fare a meno del suo tessuto confortevole.

Se desiderate acquistarlo, sappiate che potrete trovarlo sul sito internet del negozio. Inoltre, non dovrete spendere una somma enorme per ottenere questo due pezzi.

La camicia in lino e viscosa TEX costa 15,99 euro. Un prezzo molto allettante dato che si tratta di una nuova collezione. Il pantalone a vita alta costa 17,99 euro. In totale, dovreste quindi sborsare 33,98 euro.

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia, ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

