Carrefour spopola con il suo lettino perfetto per godersi il sole quest’estate!

Goditi il tuo relax tutto l’estate con questa sdraio che Carrefour vende con uno sconto speciale solo questo mese.

Per abbronzarti con stile quest’estate nel tuo giardino, regalati questa sdraio in vendita da Carrefour. Scopri questo modello super elegante e confortevole che ti renderà orgoglioso/a di essere un/a amante dei bei mobili!

Un’estate ben preparata con il marchio

Non sei preparato/a a tutte le offerte che Carrefour ha in serbo per te prima ancora dell’inizio dell’estate! Non c’è bisogno di presentare il marchio della grande distribuzione presso cui fai forse già la spesa…

Ma quando la clientela si reca da Carrefour, non è solo per riempire il frigorifero! Se stai cercando affari per abbellire la tua casa, questo è l’indirizzo da frequentare.

In questi giorni, il marchio ti riserva un’offerta imperdibile. Per ottimizzare il benessere della tua casa, regalati queste pannellature acustiche che attenuano tutti i rumori esterni.

È una buona soluzione per godere di un ambiente più tranquillo, senza dover rifare tutti i muri dal pavimento al soffitto! E con Carrefour non hai ancora finito di stupirti.

Scopri ad esempio presso il marchio, questa mensola in legno che farà un bell’effetto nel tuo bagno. Questa serve sia come cesto per la biancheria che come zona di stoccaggio per sistemare ciò che è in giro per casa!

Con Carrefour, pensa anche ad abbellire i tuoi spazi esterni per goderteli al massimo quest’estate. Che tu abbia un giardino, un terrazzo o un balcone, sicuramente troverai i riferimenti che ti servono presso il marchio.

Durante la bella stagione, approfitta ad esempio di riunire tutte le persone che ami attorno a un barbecue. Niente di meglio infatti che una grigliata party per passare un bel momento e deliziarsi in piena convivialità.

Infine, l’estate è anche la stagione del relax e delle meritatissime vacanze! E se passassi le tue a riposarti in questa sdraio elegante svelata da Carrefour?

Carrefour lancia il suo mobile da giardino di alta gamma

Se hai sempre sognato di possedere una sdraio 5 stelle come quelle che si vedono sulle riviste di lusso, allora ti strofinerai gli occhi!

Perché Carrefour ti propone di acquistare questa sdraio dall’eleganza totale. Realizzata in legno d’acacia trattato, con una seduta in textilene nella sua parte centrale, questa sdraio è quella che tutti sognano di avere nel proprio giardino.

Grazie alle sue due ruote, questa comoda sdraio può essere spostata facilmente da un posto all’altro. Puoi quindi spostarla lungo tutta la giornata per ritrovarti ogni volta… sotto il sole esattamente!

La cosa in più? Questa sdraio ha anche un piano retrattile. Quest’ultimo è molto pratico per poggiarci il bicchiere se hai deciso di sorseggiare il tuo al bordo della piscina!

Un prezzo che ti piacerà

Se hai lo spazio sufficiente a casa tua, possedere questa sdraio è la scelta perfetta per rilassarti. E il prezzo è anche una vera sorpresa per i piccoli budget!

Infatti, per possedere questa bella sdraio dal design sofisticato, dovrai spendere un prezzo più leggero di quello che immagini. Perché quest’ultima beneficia questo mese di uno sconto da parte di Carrefour.

Venduta in passato a 159 €, passa in questi giorni a 139 €. Quindi è un’occasione da cogliere al volo per godere di questo arredamento che diventerà il tuo quartier generale preferito dell’estate 2023.

