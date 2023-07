Carrefour sconta il miglior vino da gustare con gli amici.

Arriva il periodo per godersi le serate con temperature piacevoli e le cene con gli amici a casa, in terrazza o in giardino. Se stai per andare al supermercato per preparare la tua, questa offerta di Carrefour ti entusiasmerà.

La catena di supermercati Carrefour ha il vino perfetto per il tuo piano e, inoltre, puoi ora gustarlo a un prezzo molto scontato.

Carrefour sconta un vino Cuvée

Carrefour ha annunciato uno sconto sul prezzo del vino rosso Gemina Cuvée . Un vino della cantina BSI con D.O. Jumilla. Questo vino veniva venduto a un prezzo di 14,49 euro, e ora puoi acquistarlo per soli 11 euro.

Il Gemina Cuvée è un vino di alta qualità proveniente da vigne con più di tre decenni di storia, con uve selezionate per la miscela e prodotto prestando particolare attenzione alla temperatura del vino. La sua breve maturazione in botte di rovere americano e francese gli conferisce un sapore intenso e un corpo pieno, con toni di colore rosso intenso e aroma di frutta matura.

Il vino ideale per ogni occasione

Quando si tratta di abbinarlo ai pasti, si tratta di un vino che si abbina perfettamente a risotti di mare, stufati e salumi, il che lo rende il vino ideale per qualsiasi occasione, evento con amici, famiglia, celebrazioni, ecc. Il vino rosso Gemina Cuvée, inoltre, è stato conservato in un magazzino climatizzato fino alla vendita, garantendo la sua qualità e freschezza.

Cos’è un vino Cuvée?

Nei nomi dei vini, di solito riconosciamo l’uva con cui sono prodotti o ci riferiamo ad essi per l’uva quando questa è più conosciuta del marchio o della cantina che produce il vino. Nel caso dei Cuvée, questa denominazione si riferisce effettivamente all’uva, ma non a una specifica. I vini Cuvée sono quelli che sono stati prodotti mescolando vari tipi di uve diverse, giocando con le diverse proprietà che ciascuna apporta al nettare degli dei greci e romani.

Lo sconto sul prezzo del Gemina Cuvée è un’ottima opportunità per gli amanti del vino che cercano una buona qualità senza spendere troppo. Questo vino è un esempio dell’impegno di Carrefour nei confronti della qualità dei suoi prodotti e della soddisfazione dei suoi clienti. Se ti piace provare vini, non lasciarti sfuggire questa opportunità di assaggiare il Gemina Cuvée, un vino rosso con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ora migliorato dopo lo sconto di oltre tre euro da Carrefour.