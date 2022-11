Carrefour propone un nuovo appendiabiti ideale per il vostro guardaroba!

Il negozio Carrefour ha appena presentato un appendiabiti molto elegante e pratico per riporre tutti i vestiti.

Per tenere in ordine tutti i vostri vestiti, scoprite questo nuovo appendiabiti Carrefour di ultra design. Dotato di un cassetto integrato e finiture minimalisteNon potrete più farne a meno.

Un appendiabiti ultra-funzionale e di design

Oggi Carrefour non fa le cose a metà. Il retailer ha infatti deliziato i suoi clienti più affezionati svelando il suo nuova collezione per la casa.

E sì, il canale francese non è più soltanto il vendita di prodotti alimentari. Ha lasciato il segno anche nell’hi-tech, nell’elettronica per la casa e nell’arredamento.

Durante il Black Friday vi abbiamo parlato del robot da cucina Cecotec, che ha riscosso un enorme successo. Per la gioia degli appassionati di cucina, Carrefour aveva ha fatto una grande promozione.

Il prezzo del robot da cucina Cecotec Mambo 10070 è stato ridotto da 399 euro a soli 270 euro. Si tratta di un risparmio di 129 euro. Non è niente.

Arredamento e mobili per la casa, Carrefour si distingue sempre più anche. I grandi marchi, come Ikea e Lidl, non devono preoccuparsi.

Sì! Il marchio francese inizia a competere sempre di più con marchi prestigiosi grazie a questi nuovi prezzi bassi.

L’ultima? I clienti affezionati del marchio sono stati felici di ricevere scoprire un sublime appendiabiti. Un modello che non ha davvero nulla da invidiare a quelli dei suoi nuovi concorrenti! Guardate qui:

Per abiti in ordine grazie a Carrefour

Anno dopo anno, il i vestiti si accumulano nel camerino. Di conseguenza, i nostri armadi traboccano di vestiti di ogni tipo.

Alcuni li indossiamo tutti i giorni, ma anche pantaloni, camicie o maglie che non indossiamo mai. Ma non dovete sbarazzarvi di loro. E sì, ricordate! Le mode vanno e vengono nel corso degli anni.

E nell’attesa, tirate fuori i vostri vecchi pantaloni a campana e i vestiti a balze, Carrefour ha pensato a tutto ! Mettete via dal vostro guardaroba gli abiti che non indossate più o che indossate poco, così come quelli fuori stagione.

Poi procuratevi un bello stendino per appendere gli abiti che indossate ogni giorno. La buona notizia? Carrefour ha appena mettere in vendita l’articolo di cui si ha bisogno che saranno perfetti per il vostro guardaroba.

Un appendiabiti con cassetti

Il marchio francese ha appena presentato un nuovo appendiabiti con cassetti. Vi permetterà di liberare spazio negli armadi dove riponete i vostri vestiti.

Questo appendiabiti è stato progettato in legno chiaro. Ultra design grazie allo stile scandinavoÈ anche molto robusto.

La sua conseguente altezza vi permetterà di per riporre gli abiti più voluminosiI vestiti più pesanti, ma anche i più lunghi. Qui si possono riporre cappotti invernali, abiti lunghi e completi. È lunga 80 cm, profonda 49 cm e alta 160 cm.

Ci piace soprattutto il cassetto inferiore. Ideale per riporre gli accessori, i gioielli o la biancheria intima. Il piccolo extra? È possibile posizionare scatole o cestini sul cassetto per riporre ancora più cose!

Al prezzo di 99,90 euroQuesto mobile è disponibile in tutti i nostri negozi. Ma non aspettate troppo, le scorte di questo superbo appendiabiti sono limitate!