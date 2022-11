Le notti sono fredde da qualche settimana, quindi Carrefour ha deciso di colpire duro con il suo piumino anti-freddo a meno di 15€!

Da qualche settimana il freddo ha invaso gran parte della Francia. E l’inverno è già alle porte. E con il gonfiaggio, bisogna limitare la temperatura del riscaldamento e non superare i 19 gradi. Carrefour ha deciso di aiutarvi. E per evitare di avere freddo, il marchio francese offre il piumino antifreddo perfetto per chi ha freddo a meno di 15€!

Un inverno 2022 e 2023 molto complicato!

La fine di questo autunno 2022 è già molto fredda. E il prossimo inverno si preannuncia già come il più freddo degli ultimi 10 anni. Le temperature sono già molto basse per la stagione. Ma questo inverno 2022 si preannuncia già come il più complicato degli ultimi anni.

I prezzi dell’elettricità sono saliti alle stelle. E per evitare una carenza di elettricità, dobbiamo anche limitare il riscaldamento. Secondo il governo, non dovremmo riscaldare più di 19 gradi. Se siete preoccupati per il freddo, Carrefour vi copre. Il marchio francese ha già alcuni elementi essenziali per tenervi al caldo. Potete già trovare pile o plaid nel supermercato più vicino per evitare di rabbrividire a casa.

Ma non è tutto, Carrefour ha anche il piumino antifreddo perfetto per tutti coloro che hanno freddo e a un prezzo molto basso.

Carrefour propone il piumino antifreddo perfetto per il freddo a meno di 15€!

Per evitare che abbiate freddo di notte, Carrefour ha deciso di lanciare il piumino antifreddo perfetto. La mattina sarà ancora più difficile alzarsi dal letto, ma non è questo il problema.

Se siete preoccupati di avere freddo con il riscaldamento a 19 gradi in camera da letto, avete bisogno di un buon piumone. Il piumino Crossroads è realizzato al 100% in cotone. Questo lo rende molto comodo e resistente.

Per il colore del piumino per i freddolosi, Carrefour ha previsto un solo colore. È disponibile in bianco grezzo. Misura 150×250 cm. Può essere collocato su un letto singolo o su un letto matrimoniale. In questo caso, però, dovrete aderire al piumino per non farlo sporgere. Come tutti i piumini, questo piumino Carrefour può essere utilizzato in diversi modi.

Potete mettere questo piumino antifreddo Carrefour ai piedi del letto, come coperta sul divano o anche come copridivano. Naturalmente si può mettere sul letto stesso per coprirsi. Questo vi permetterà di dormire o fare un pisolino senza avere freddo. Il suo stile moderno darà un tocco leggero ed elegante alla stanza in cui lo collocherete.

È possibile acquistare questo piumino online. È disponibile anche nel supermercato Carrefour più vicino. E per finire, questo piumino antifreddo è perfetto per chi ha freddo e costa solo 14,99 euro.

Manutenzione per mantenerlo più a lungo!

I seguenti consigli possono essere applicati a tutti i piumini, non solo a questo piumino antifreddo Carrefour. Deve essere lavato a una temperatura massima di 40 gradi. E soprattutto, non lavatela mai a secco.

Quando si stira questo piumino Carrefour, non superare i 150 gradi. Altrimenti si rischia di danneggiarlo e di bucarlo.