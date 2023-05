Carrefour presenta l’essenziale per grandi e piccini per rinfrescarsi quest’estate!

Carrefour ha deciso di mettere in vendita l’indispensabile per fare piacere ai grandi e ai piccoli per rinfrescarsi durante l’estate!

Carrefour non perde mai occasione di sedurre i clienti. E quello che si può dire è che l’azienda ha messo in vendita l’indispensabile della stagione per permetterti di rinfrescarti durante tutta l’estate.

Carrefour fa un successo con il suo prodotto per l’estate

Nel suo catalogo, Carrefour propone numerosi prodotti quotidiani che si rivelano indispensabili. Se l’insegna alimentare è specializzata nell’alimentazione, vuole comunque diversificarsi in altri campi.

Carrefour non esita a mettere in vendita prodotti tessili, oggetti di decorazione o ancora mobili perfetti per il tuo interno o il tuo esterno. E recentemente, un articolo ha fatto l’unanimità tra i clienti.

All’arrivo dell’estate, l’insegna ha svelato l’indispensabile che non mancherà di far piacere ai grandi ma anche ai piccoli per rinfrescarsi durante tutta l’estate. Se siamo ancora nel bel mezzo della primavera, le temperature aumentano giorno dopo giorno.

È quindi l’occasione di approfittare delle numerose attività che il periodo estivo offre. Ci sono coraggiosi che, a più di due mesi dall’inizio ufficiale dell’estate, sono già pronti per iniziare la stagione balneare.

E questo, considerando le buone temperature che caratterizzano questa primavera. Da Carrefour, ne sono perfettamente consapevoli. Quindi l’azienda ha deciso di fornire gli strumenti necessari per godere di questo periodo.

Dimensioni ideali

Grazie alla catena francese, è possibile trovare una vasta gamma di prodotti per godere al massimo delle temperature gradevoli del tuo giardino. In particolare, con prodotti che vanno dalle sdraio ai barbecue.

Tuttavia, da Carrefour, non hanno voluto dimenticare i casi in cui le persone sono già pronte ad inaugurare questa stagione balneare. Ed è per questa ragione che il marchio ha deciso di mettere in vendita una piscina tubolare Bestway per tutti i clienti.

Questa è l’opzione ideale per rinfrescarti durante i giorni di primavera più caldi. E questo, senza dover lasciare il tuo giardino. L’unico aspetto da considerare è lo spazio disponibile nel tuo giardino.

E per questo, è necessario che questo prodotto trovi il suo posto nel tuo esterno senza occupare tutto lo spazio. Sappi anche che se desideri acquistare questa piscina Carrefour, ha dimensioni di 244 × 61 centimetri.

Se hai abbastanza spazio, potrai quindi goderti questa splendida piscina nel tuo giardino durante tutta l’estate. Sappi anche che la piscina ha una capacità totale di 1724 litri.

Un piccolo prezzo per una piscina da giardino

La piscina Carrefour è anche composta da un materiale che utilizza la tecnologia Tritech. Questa tecnologia forma un materiale molto resistente. E che permette alla tua piscina di essere esente da eventuali forature.

Sappi anche che si tratta di un prodotto caratterizzato da una enorme durata. Ciò ti permetterà di goderti la tua piscina man mano che gli anni passano. E questo, senza temere di vederla forarsi.

Questa piscina Carrefour è un prodotto progettato esclusivamente per le persone coraggiose. E che hanno voglia di anticipare di due mesi la stagione balneare. Altrimenti, potrai sempre aspettare l’estate per goderti questa piscina.

Si tratta di un prodotto pratico, confortevole ed elegante che ti darà la possibilità di godere al massimo del tuo giardino durante tutta l’estate. Se desideri acquistare questa piscina, sappi che è disponibile sul sito internet di Carrefour.

Il suo prezzo finale è di soli 129 euro. Un ottimo investimento se desideri godere di un punto d’acqua quest’estate!

