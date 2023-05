Carrefour presenta la soluzione perfetta per affrontare la canicola e il caldo estivo!

Per la felicità dei suoi clienti, Carrefour ha messo in vendita un ventilatore indispensabile per non morire di caldo quest’estate!

In poche settimane arriverà l’estate e la calura farà presto la sua comparsa nelle case. Fortunatamente, Carrefour ha la soluzione indispensabile per aiutarti a sopportare le alte temperature.

L’arrivo delle alte temperature

Anno dopo anno, l’aumento delle temperature sembra non fermarsi. Secondo gli esperti, i prossimi cinque anni saranno i più caldi mai registrati. Una brutta notizia per il pianeta.

La calura porterà una grave siccità e numerosi incendi in tutto il mondo. Al momento, è la Spagna a dover affrontare un gigantesco incendio inarrestabile.

Nonostante l’intervento dei pompieri, il fuoco sta facendo danni. E il medesimo scenario potrebbe verificarsi in Francia questo estate. Nelle case, la calura è a volte molto difficile da sopportare.

Carrefour lo sa bene. All’esterno come all’interno, le temperature possono superare i 30 °C. Spesso diventa insopportabile, soprattutto di notte, quando il sonno diventa molto difficile da trovare in caso di forte calore.

Se alcuni hanno la fortuna di avere un’aria condizionata, non è il caso per tutti. Alcune persone cercano quindi di trovare soluzioni per rinfrescarsi. E l’aria condizionata risulta essere una delle migliori opzioni economiche.

Carrefour ha l’opzione perfetta per rinfrescarsi

Fortunatamente, numerose catene come Carrefour hanno deciso di mettere in vendita il prodotto indispensabile per non morire di caldo in casa. Esiste, tuttavia, un elenco interminabile di opzioni per porre fine a questa calura.

Ventilatori tradizionali, ventilatori a soffitto, ventilatori a torre, condizionatori d’aria… Le possibilità sono infinite. E il meno che si possa dire è che non è sempre facile trovare la migliore opzione.

Fortunatamente, Carrefour ti aiuterà a fare una scelta tra tutte queste opzioni. L’azienda ha deciso di puntare su una soluzione più ergonomica. Ecco perché ha presentato il suo ventilatore Box Cecotec EnergySilence 6000.

Si tratta di un ventilatore che si distingue dagli altri per il suo design compatto. È la sua caratteristica principale. Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla maniglia di cui è dotato, ti consentirà di spostarlo facilmente da una stanza all’altra della tua casa.

Potrai quindi metterlo in salotto durante il giorno e spostarlo in camera da letto per la notte, ad esempio. Da notare che il ventilatore presentato da Carrefour ha una potenza incredibile di 50 W.

Un ventilatore molto efficace a prezzo mini

Questa potenza ti consentirà di raffreddare qualsiasi stanza in pochi minuti. È vero che questo ventilatore portatile è dotato della tecnologia EnergySilence. Ma non è tutto.

Oltre a raffreddare rapidamente la casa, il prodotto presentato da Carrefour lo fa in modo completamente silenzioso. Dispone di tre velocità di funzionamento tra le quali potrai scegliere la temperatura.

Inoltre, il prodotto dispone di un sistema composto da cinque pale con un diametro di 30 centimetri che garantiscono il massimo flusso di aria fresca possibile. Una cosa è certa, è la migliore opzione per affrontare la stagione calda.

Se vuoi acquistare questo ventilatore, puoi trovarlo sul sito web di Carrefour. Inoltre, il suo prezzo è davvero molto basso. Infatti, il prodotto è disponibile per soli 24,90 euro. Una buona notizia per il tuo portafoglio!

