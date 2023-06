Carrefour presenta la soluzione perfetta contro le alte temperature estive!

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita piscine gonfiabili economiche che soddisferanno grandi e piccini!

Mentre l’estate si avvicina, Carrefour ha messo in vendita un’essenziale che farà felici tutte le famiglie. Si tratta di incredibili piscine gonfiabili molto spaziose. Potrai passare tutta la tua estate in acqua.

Carrefour fa incetta di piscine

Con l’arrivo dell’estate, molte persone optano per giornate in spiaggia o al bordo della piscina. Tuttavia, non tutti hanno la fortuna di avere una piscina a casa propria.

Se alcune case hanno la fortuna di esserne equipaggiate, non è così per tutti gli alloggi. Tuttavia, la piscina è essenziale per passare un’estate fresca. Carrefour lo sa bene.

Nella sezione giardino che modella il vasto e variegato catalogo dell’azienda, puoi trovare articoli come una piscina gonfiabile, del marchio Bestway. È il miglior prodotto per godersi una bella giornata in piscina con amici o familiari.

È un modello di piscina Carrefour che è stato realizzato con una grande dimensione. E ciò, affinché nessuno sia escluso. Ha una capacità approssimativa di 3.800 litri. Sappi anche che misura 305 centimetri di diametro e 76 centimetri di altezza.

Se vuoi posizionarla in uno degli spazi esterni della tua casa, è importante che tu tenga conto del fatto che hai bisogno di una superficie di almeno 305 centimetri di lunghezza e larghezza.



Un prodotto che ha tutto per piacere

È molto facile e veloce da montare. Praticamente non avrai bisogno di attrezzi per metterla in opera. Dall’altra parte, il kit di acquisto di questo prodotto include: una stazione di depurazione 58381 da 1.249 litri all’ora.

Ma anche una cartuccia di ricambio e una valvola di scarico rapido per svuotarla comodamente e rapidamente. Il prezzo di questa piscina gonfiabile, del marchio Bestway, da Carrefour, è di 84,95 euro.

In seguito, Carrefour ha messo in vendita anche una piscina Avenli con filtro a cartuccia. Quest’ultima è anche perfetta per permetterti di trascorrere un piacevole momento con tutta la famiglia.

Si tratta di una piscina con una stazione di depurazione a cartucce. Questa piscina messa in vendita da Carrefour ha anche una capacità di 3.316 litri d’acqua. È ideale per rinfrescarsi durante tutta l’estate senza dover uscire di casa.

Inoltre, sappi che questa piscina, come la precedente, è molto facile da installare. È fabbricata con materiali ultra resistenti ai graffi, ai prodotti chimici. Ma anche all’esposizione ai raggi UV.

Un’altra piscina a meno di 40 euro

Non dovrai fare altro che aspettare qualche minuto per cominciare a goderti la tua piscina Carrefour assemblata e pronta per essere riempita. Dopo di che, non ti resta che immergerti.

Nel caso della stazione di depurazione, è in grado di filtrare fino a 1.136 litri all’ora. Con questa piscina a casa tua, niente ti impedirà quest’estate di concederti bagni rinfrescanti senza doverti spostare.

D’altra parte, le piscine gonfiabili Avenli sono un’ottima opzione per sostituire le costose piscine con pareti in acciaio o tubolari. Il prezzo di questa piscina gonfiabile Avenli con filtro a cartuccia, da Carrefour, è di 39,95 euro.

Se desideri acquistare queste piscine, sappi che sono disponibili sul sito internet di Carrefour. È il prodotto perfetto per la stagione imminente!

