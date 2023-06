Carrefour presenta il suo nuovo prodotto per combattere le zanzare quest’estate!

Quest’estate, non lasciarti sopraffare dalle zanzare! Carrefour usa le grandi risorse con questa lampada che le attira e le aspira!

Paura di vedere le zanzare tornare a infastidirti quest’estate? La soluzione per sconfiggerle si trova da Carrefour! Scopri questa lampada dal design innovativo per allontanare gli insetti!

Offerte Carrefour in arrivo per l’estate

Tra qualche giorno, l’estate si instaurerà definitivamente. Per permetterci di godere appieno del periodo più caldo dell’anno, Carrefour non lesina sugli sforzi.

L’azienda infatti rivela ogni giorno i suoi migliori piani per la stagione estiva. Quest’anno, non passare l’estate senza organizzare feste barbecue!

Per cuocere le tue salsicce e altre chipolatas, Carrefour sfodera il suo barbecue piezo elettrico che non richiede carbone per essere acceso. Funziona a corrente elettrica e diventerà il miglior compagno dei fan delle grigliate estive ad un prezzo ridotto!

Con la nuova stagione in arrivo, è il momento di cominciare a collezionare i migliori affari di Carrefour. Come questo ventilatore che arriva al momento giusto per combattere efficacemente la canicola.

E non sei ancora finito con lo shopping presso Carrefour. Quest’ultima ha anche offerte incredibili riservate alla tua casa. L’azienda sa esattamente come far felice i suoi visitatori.

Permettere loro di acquistare prodotti di qualità, senza dover spendere una fortuna, ecco la ricetta del successo di Carrefour. La marca lo dimostra ancora con questo ingegnoso store che permette di mantenere la propria privacy sul balcone per meno di 45 €.

Se l’estate è un periodo apprezzato da molti, è anche temuto da alcuni. E per una buona ragione: il ritorno delle zanzare!

Gli insetti indesiderati infatti fanno il loro ritorno per pungere quanto possono. E tra di loro, una specie particolarmente virulenta, quella delle zanzare tigre.

Quindi, per proteggersi da questi parassiti, ciascuno utilizza il suo piccolo trucco. Se le candele alla citronella sono spesso privilegiate, esistono anche altre alternative.

Una lampada innovativa per sconfiggere le zanzare

Le zanzariere sono efficaci. Ma non possono fare nulla contro gli attacchi all’esterno. Ecco quindi perché Carrefour svela la sua innovativa lampada anti-zanzare.

Il punto di forza di questo modello? La sua luce ultravioletta che attira rapidamente le zanzare. Una volta intrappolati, gli insetti vengono letteralmente aspirati!

Dotato di un contenitore situato alla base della lampada, e di un sistema di aspirazione, le zanzare, attirate dalla luce, vengono aspirate. Rimangono poi intrappolate nella scatola anti-dispersione.

Questo modello funziona in perfetta autonomia. Si ricarica tramite la sua presa USB. Battezzata “Mosquito Killer”, questa lampada porta bene il suo nome!

Questa lampada anti-zanzare 5 V funziona fino a 20 metri. Puoi quindi goderti l’estate senza paura di essere pungolato. È un vero vantaggio che ti offre questo oggetto dal design innovativo.

Un prezzo piccolo

Ecco quindi una stagione che inizia nel migliore dei modi con Carrefour. Perché un’estate senza punture di zanzara, ammettiamolo, è molto più piacevole!

Metti fine al prurito grazie a questa offerta a basso prezzo. Per possedere questa lampada a casa tua, non è necessario spendere una fortuna. Perché costa meno di 20 € presso Carrefour.

È quindi il momento ideale per acquistare il tuo modello. Con essa, di’ addio agli insetti e ritrova la tua serenità di fronte alla bella stagione che si avvicina.

