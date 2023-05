Carrefour lancia un divano letto a 3 posti perfetto per ospitare tutti i tuoi amici!

Alla grande sorpresa di tutti, Carrefour ha deciso di mettere in vendita un incredibile divano letto a tre posti!

Da diversi anni, Carrefour è riuscita a entrare tra i negozi più apprezzati dai francesi. Va detto che offre prodotti molto apprezzati. Ma l’azienda si diversifica in altri settori.

Carrefour sul mercato dell’arredamento

Se Carrefour è specializzato nel settore alimentare, il negozio ha comunque deciso di posizionarsi su altri mercati. Hi-tech, cartoleria, tessile, decorazione e persino mobili, il negozio offre tutto il necessario.

E la cosa migliore è che Carrefour riesce spesso a fare l’unanimità con prodotti perfetti per la propria casa. Per l’interno come per l’esterno, è possibile trovare tutto ciò di cui hai bisogno.

Ma da poco, è un divano letto con chaise longue a fare l’unanimità. Il negozio trionfa con questo elegante divano grigio impeccabile per qualsiasi stanza della casa.

Si tratta di un divano letto a tre posti modello Aroa. Questo mobile dispone di una chaise longue. Un punto che non è trascurabile e che è spesso molto apprezzato da molti clienti.

Inoltre, questo divano venduto da Carrefour è molto funzionale per trasformarsi in un letto con un sistema clic-clac. Con il suo colore grigio, non mancherà di conquistare un gran numero di clienti fedeli al negozio.

Un sublime divano letto in velluto

Il divano Carrefour è grande e spazioso. Diventa la pietra angolare del salotto fin dal primo istante. Sono ogni dettaglio del divano Carrefour che lo rendono perfetto in particolare per la stagione primavera/estate.

Il divano letto a tre posti Aroa di Carrefour è un vero piacere che unisce comfort e stile. Il divano con chaise longue si adatta perfettamente a ambienti con una decorazione eclettica e mediterranea. Deve essere detto che rimane molto funzionale.

È la perfetta miscela di stile e funzionalità. Il divano può essere facilmente adattato al salotto. In particolare grazie al fatto che la sua L è intercambiabile. Puoi quindi posizionare la chaise longue dove vuoi.

Inoltre, grazie al suo pratico meccanismo clic-clac, ottieni un letto aggiuntivo pronto quando ne hai bisogno. E questo, in un lampo. Questo divano chaise longue grigio rimane un’ode al modernismo e al design d’interni.

Il divano di Carrefour è anche in schiuma e ha una vera facilità di montaggio (istruzioni all’interno dell’imballaggio). Questo divano comprende 2 cuscini (43x22cm) sfoderabili con rivestimento in velluto.

Un divano a prezzo ridotto

Se desideri acquistare questo sublime divano, sappi che puoi trovarlo sul sito web di Carrefour. In questo modo, puoi scegliere la consegna a domicilio e ottenerlo il più presto possibile.

Il modello di divano letto a tre posti Aroa di Carrefour ha un prezzo di qualità. In effetti, si tratta di un articolo di lusso a un prezzo molto competitivo. Inoltre, l’azienda ha deciso di offrire tutte le facilità per l’acquisto di questo prodotto.

Il grande divano, con cui godere di un massimo di comfort, costa solo 254 euro. Sappi inoltre che ha beneficiato di una bella riduzione di oltre 100 euro.

In effetti, questo divano messo in vendita da Carrefour costava la somma di 399 euro in precedenza. Una cosa è certa, è importante cogliere questa bella occasione per avere uno dei divani più confortevoli sul mercato.

Inoltre, quest’ultimo può benissimo adattarsi a una camera degli ospiti ad esempio. Non c’è dubbio che ti innamorerai di questo incredibile prodotto a prezzo ridotto !

