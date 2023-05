Carrefour lancia la sua collezione di borse minimaliste ispirate alle grandi marche di lusso a prezzi molto convenienti!

Carrefour ha deciso di mettere in vendita molti sacchetti minimalisti che sono degni delle grandi marche di lusso!

Se Carrefour è specializzato nel settore alimentare, la società ha deciso di entrare nel mondo della moda. Recentemente, ha deciso di mettere in vendita borse minimaliste che sono perfette per i tuoi abiti di tutti i giorni.

Carrefour ha le borse perfette per completare i tuoi abiti

Per la gioia dei suoi clienti, Carrefour ha deciso di mettere in vendita borse che si rivelano perfette per completare tutti i tuoi look. Bisogna dire che vanno con tutto e non mancheranno di conquistarti.

Le borse sono un accessorio ideale da indossare con qualsiasi abbigliamento. Infatti, non solo hanno un potenziale decorativo, ma sono anche funzionali per poter essere indossati quotidianamente. Carrefour lo sa bene.

Se i vestiti sono indispensabili per creare un look, non bisogna assolutamente risparmiare sugli accessori. Gioielli e borse sono molto importanti per esaltare un abbigliamento. E non bisogna dimenticarlo.

Per di più, una borsa rimane indispensabile se si desidera trasportare i propri effetti personali come il telefono cellulare, le chiavi o ancora gli occhiali da sole, per esempio. Da Carrefour c’è inoltre una vasta gamma di borse a prezzi mini.

In un primo momento, l’azienda ha svelato la sua borsa a paillettes del marchio Tex. Si tratta di una borsa molto elegante e basica allo stesso tempo con un prezzo irrisorio. Se lo desideri, puoi anche utilizzarlo come trousse per il trucco.



Un altro prodotto molto apprezzato

E con la sua taglia, questa borsa può essere utilizzata sia per le uscite che per riporre il trucco. Interamente in poliestere, questo prodotto venduto da Carrefour ha una maniglia sulla cerniera.

Va anche notato che in precedenza l’azienda aveva deciso di venderlo al prezzo di 7,99 euro. Ma dopo uno sconto, è ora ancora più conveniente. Puoi ottenere questa bella borsa a mano per il prezzo di soli 3,99 euro.

In seguito, Carrefour ha svelato una borsa trapuntata. Quest’ultima ha un design che ha avuto successo tra i fan della moda durante tutto l’inverno. Ma per l’arrivo dell’estate, il marchio ha deciso di proporla in diversi colori.

I fan della moda possono scegliere di acquistare questa borsa trapuntata in nero, rosa o ancora blu. Realizzato in poliestere come la borsa precedente, si chiude con una patella. E invece di un magnete, ha una bella fibbia girevole molto elegante.

Consigli per la cura delle borse

La capacità di questa borsa rimane anche perfetta per trasportare l’essenziale. Inoltre, ha una mezza tracolla realizzata nello stesso materiale imbottito. L’altra parte inferiore ha una catena in metallo con

4.8/5 - (10 votes)