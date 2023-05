Carrefour lancia la propria versione di Converse a meno di 15 euro e fa successo!

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita scarpe da ginnastica ispirate a un grande marchio ma disponibili a prezzi mini!

Carrefour è un’azienda specializzata nell’alimentazione. Offre prodotti molto attraenti e di qualità ai suoi clienti. Ma è anche diversificata in altri settori, come quello tessile, per esempio.

Un marchio alla moda

Mentre Carrefour è un’azienda nota per essere nell’alimentazione, ha deciso di mettere in vendita altri prodotti sempre più pratici per la vita quotidiana. Alcuni possono chiaramente facilitare la vita quotidiana.

Infatti, Carrefour mette in vendita prodotti elettrodomestici, high-tech ma anche prodotti per la cancelleria. Ma non è tutto. L’azienda svela anche i suoi propri abiti e scarpe. È riuscita a conquistare un posto nel mondo della moda.

Non esita a svelare prodotti eleganti che sono sempre un vero successo tra i clienti. Bisogna dire che la moda è soggetta a una serie di tendenze che possono variare nel tempo.

Ciò significa che ciò che è alla moda oggi può scomparire domani. Carrefour ne è consapevole. D’altra parte, il marchio di scarpe, Converse, è sempre riuscito a reinventarsi nel corso del tempo.

Più di un decennio fa, si sono imposte come una delle scarpe più ricercate del mercato, per poi scomparire. E allo stesso modo in cui sono scomparse, sono tornate di moda.

Carrefour si ispira a Converse

Ancora una volta, Converse è riuscita a imporsi come leader nel mondo delle scarpe da ginnastica. E Carrefour lo sa. Una delle ragioni che distinguono queste scarpe è il loro design caratteristico.

Vale a dire: la suola bianca, i lacci bianchi e la punta in plastica che contrasta con il tessuto che compone la scarpa. Una formula che l’ha resa una delle scarpe da ginnastica più ricercate oggi.

E che Carrefour ha riutilizzato per dare vita alle sue scarpe in tela TEX resistente. Si tratta di un paio di scarpe che si ispira chiaramente alle scarpe alla moda.

Dal momento che a parte il taglio, che in questo caso è sotto la caviglia, è chiaramente ispirata al marchio americano. Tanto più se si considera il colore nero che le compone.

E che non fa che ricordare i modelli tradizionali di queste scarpe. Un altro aspetto da considerare per quanto riguarda questo modello è che tra i suoi materiali è possibile trovare il 75% di cotone riciclato.

Scarpe da ginnastica a meno di 13 euro

Quindi oltre a offrirvi una versione alternativa di queste scarpe moderne e costose, è un prodotto impegnato per l’ambiente. E il meno che si possa dire è che questo paio di scarpe non mancherà di farvi innamorare.

E questo per una buona ragione. Se Carrefour ha deciso di fare concorrenza a Converse con le sue scarpe, c’è comunque qualcosa che cambia. Si tratta del prezzo. Le scarpe del marchio alimentare costano meno.

Se le Converse costano circa un centinaio di euro, le scarpe vendute da Carrefour costano meno di 13 euro. Infatti, potrete trovarle al prezzo di 12,99 euro.

Non c’è dubbio che queste scarpe troveranno il loro posto nel vostro guardaroba. Tanto più che possono abbinarsi con tutti i possibili abiti. Quindi non avrete difficoltà ad abbinarle!

