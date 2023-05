Carrefour: Il marchio ridicolo Converse presenta la sua nuova collezione di scarpe da ginnastica a meno di 15 euro per questa estate!

Carrefour è uno dei marchi più influenti in Francia. La grande diversità di prodotti che propone lo distingue nettamente dalla concorrenza.

Recentemente, il marchio ha presentato una collezione molto interessante. Un nuovo arrivo che non ha mancato di deliziare gli appassionati delle scarpe di tipo Converse. Vi diamo tutti i dettagli!

Carrefour: un marchio che promuove la tendenza attuale!

Carrefour è un marchio noto per la vendita di prodotti alimentari in massa. Ma nel corso degli anni, ha ampliato il suo campo d’azione offrendo prodotti diversificati. Da ora in poi, la catena di supermercati vende articoli di cancelleria, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Possiamo dire che il gruppo francese del settore della grande distribuzione ha più di un asso nella manica e sa come attirare i clienti!

Oltre ai prodotti sopra citati, Carrefour propone anche abiti e scarpe eleganti nei suoi negozi. In questo modo, il marchio è riuscito a farsi spazio nel settore competitivo della moda, offrendo prodotti stilosi e moderni. Questa strategia di diversificazione gli consente di soddisfare le esigenze dei suoi clienti ampliando al tempo stesso il suo mercato.

Offrendo prodotti pratici per la vita quotidiana, Carrefour può facilmente distinguersi dalla concorrenza. Inoltre, il marchio è stato in grado di adattarsi alle fluttuazioni del mercato della moda. E lo ha fatto presentando articoli di abbigliamento in linea con le tendenze attuali. Converse, un noto marchio di scarpe da ginnastica, è un esempio di successo nella reinvenzione.

Infatti, il marchio è rimasto pertinente reinventandosi nel tempo. Inoltre, continua a proporre prodotti che soddisfano le aspettative dei consumatori. Allo stesso modo, Carrefour ha seguito questa stessa strada rinnovando le sue offerte. E di recente, l’azienda ha presentato la sua nuova collezione di scarpe alla moda. Vi diciamo tutto!

Queste coppie di scarpe fanno l’unanimità tra i suoi fan!

Converse è un leader nell’industria delle scarpe da ginnastica grazie al suo design caratteristico. Questo include la suola bianca e i suoi famosi lacci bianchi. Non dimentichiamo la punta in plastica che contrasta con la stoffa. Carrefour, d’altra parte, ha deciso di ispirarsi a questa formula creando il suo proprio modello di scarpe. Un’idea che ha subito avuto successo!

Per fare ciò, Carrefour ha usato la tela TEX durevole per la riproduzione. Si noti che il suo design richiama strettamente le scarpe alla moda. Infatti, il modello di scarpe in tela TEX di Carrefour si ispira chiaramente alle Converse. Tuttavia, si differenzia per un taglio sotto la caviglia e un colore abbondantemente nero. Un colore di base che si abbina facilmente ad altre sfumature!

Tuttavia, queste scarpe non sono solo eleganti, sono anche resistenti e confortevoli. Infatti, questo modello proposto da Carrefour è stato realizzato con 75% di cotone riciclato tra i suoi materiali. Questa decisione strategica dimostra che l’azienda francese si adatta alle tendenze del giorno. Ed è proprio una delle sue grandi qualità!

La scelta di utilizzare materiali riciclati dimostra inoltre che il marchio Carrefour è attento all’ambiente. Così, continua a cercare costantemente di ridurre al minimo il suo impatto ecologico. Questa alternativa fa parte di una tendenza più ampia delle marche che integrano pratiche sostenibili nella loro strategia commerciale. Un buon esempio per le aziende che vogliono intraprendere la stessa strada!

Carrefour: a che prezzo?

Le scarpe proposte da Carrefour sono molto meno costose delle costose scarpe da ginnastica moderne del momento. Se i modelli di Converse vengono venduti a circa “100 euro”, quelli del marchio francese sono offerti ad un prezzo molto conveniente. Infatti, dovrai sborsare solo la somma di 12,99 euro e saranno tue. Un’offerta da non perdere per distinguerti a basso costo in questa stagione estiva!

Queste scarpe si integreranno facilmente nel tuo look quotidiano. In altre parole, le scarpe di Carrefour possono essere indossate con quasi tutti i vestiti che scegli con un tocco urbano. E con un prezzo del genere, è ovvio che queste scarpe troveranno molti acquirenti. Questo rappresenta quindi una buona alternativa per le persone che si preoccupano del loro portafoglio.