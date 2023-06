Carrefour ha trovato la soluzione perfetta contro il caldo estivo!

Quest’estate, combatti l’aumento delle temperature con questo ventilatore Carrefour che porterà un vento di freschezza a casa tua!

Per non soffrire della canicola quest’estate, prevenite con gli acquisti giusti da Carrefour. Scoprite questo ventilatore con tre velocità. Assicura aria fresca e rinnovata in tutta la casa, per meno di 30 euro.

Scopri le migliori idee per la tua estate

È un dato di fatto, l’estate si avvicina a grandi passi. È un periodo dell’anno che molti di noi aspettano. Soprattutto perché significa anche le vacanze!

Che tu vada lontano o meno da casa, Carrefour ti riserva molteplici offerte per rendere le tue vacanze migliori. A cominciare dalla caccia alle zanzare!

Eh sì, come ogni anno in questo periodo, questi insetti tornano in servizio. E per eliminarli, Carrefour ha delle soluzioni perfette. Come questa lampada innovativa che intrappola le zanzare… prima di mangiarle!

Se i clienti si affollano da Carrefour, è anche e soprattutto per fare dei buoni affari. E questo mese ce ne sono ancora da fare. Cosa ti riserva la tua prossima visita presso il negozio? Questo è uno dei luoghi privilegiati dai francesi per fare acquisti e riempire il proprio frigo.

Ma anche, per decorare e arredare la propria casa. Oggetti di tendenza, prezzi bassi su diversi prodotti, offerte eccezionali… Carrefour ti dimostra ogni giorno che non hai bisogno di avere molti soldi per aggiornare la tua casa.

E questo è ancora il caso questo mese con questa soluzione astuta per preservare la propria privacy sul balcone o sulla terrazza. Scopri questo paravento laterale che ti evita sguardi indiscreti del vicinato.

Quando arriva la stagione estiva, arriva anche con essa l’aumento delle temperature. Per proteggersi dalle alte temperature estive, tutti hanno la loro astuzia.

Ma è ancora meglio possedere un ventilatore a casa propria. Come questo modello performante che realizza vere e proprie imprese nonostante la sua piccola dimensione e il suo prezzo leggero!

Affronta la canicola con questo ventilatore Carrefour

Questo apparecchio diventerà infatti l’indispensabile compagno delle tue giornate estive. Con i suoi 50 W di potenza, questo ventilatore da terra ti offre una sensazione di aria fresca istantanea. E questo, con un massimo di silenzio e comfort.

Dotato di cinque pale protette da una griglia solida, questo modello è regolabile su tre velocità. Il suo timer, programmabile fino a 120 minuti, ti permette di farlo girare in perfetta autonomia.

Puoi quindi accenderlo prima di dormire e lasciarlo spegnersi da solo durante la notte! Le sue dimensioni piccole e compatte facilitano il suo trasporto.

Puoi quindi portarlo ovunque. Anche al lavoro o sul tuo luogo di vacanza. Ha a questo proposito una maniglia integrata che ne facilita l’uso.

È un’apparecchiatura che può anche essere trasportata in una borsa per maggiore facilità. Venduto da Carrefour con le istruzioni, questo ventilatore è uno dei best-seller attuali del negozio.

Se non vuoi morire di caldo a casa tua quest’estate, questo è sicuramente un oggetto su cui contare. Soprattutto perché il suo prezzo è una grande sorpresa.

Infatti, per possedere questo raffreddatore d’aria altamente performante, aspettati di spendere meno di 30 €. È un’offerta da non perdere da Carrefour per vivere un’estate piacevole. E soprattutto, senza rischiare di soffrire della canicola!

