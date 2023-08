Carrefour ha trovato la soluzione per avere una casa pulita senza sforzi!

Scopri il nuovo aspirapolvere robot Carrefour, l’ultima innovazione nel campo della pulizia domestica che adorerai avere!

Il marchio Carrefour, ancora una volta, fa scalpore introducendo il suo ultimo accessorio: l’aspirapolvere robot. Questo apparecchio rivoluzionario, progettato per semplificare la tua routine di pulizia, combina tecnologia all’avanguardia ed efficienza per offrire risultati di pulizia professionali. Ti diremo di più.

Una pulizia senza sforzo

Come ogni novità, Carrefour fa tendenza e rende felici i suoi fedeli clienti. Oggi non fa eccezione.

In effetti, il marchio francese ha appena messo in vendita un accessorio che ti permette di liberarti di scopa e aspirapolvere tradizionali. Promettendo di essere il futuro della pulizia, l’aspirapolvere robot Carrefour fa già invidia.

Senza sorprese! Dotato dell’ultima tecnologia laser, questo apparecchio intelligente mappa la tua casa per elaborare un percorso di pulizia efficace. Ora puoi dimenticare gli angoli difficili da raggiungere.

L’aspirapolvere robot Carrefour si infiltra senza sforzo sotto i mobili e intorno agli ostacoli. Garantisce così una pulizia impeccabile in ogni angolo.

Il segreto dell’efficienza dell’aspirapolvere robot Carrefour risiede nella sua tecnologia all’avanguardia. Dotato della spazzola Jalisco, questa meraviglia tecnologica pulisce in profondità, eliminando anche lo sporco invisibile.

Con una potenza 4-in-1 (aspirapolvere, scopa, mocio e lucidatrice), è in grado di aspirare, spazzare e lavare contemporaneamente, lasciando i tuoi pavimenti splendenti con un solo passaggio. Cosa si può chiedere di più?

Il sistema innovativo Room Plan ti permette anche di personalizzare fino a 50 piani di pulizia, adattati al tuo programma e alle diverse stanze della tua casa. Questa funzionalità garantisce che ogni angolo venga considerato. Ti offre quindi una flessibilità e un controllo senza precedenti sulla pulizia della tua casa.

Un accessorio all’ultima moda in vendita da Carrefour

Carrefour, un marchio noto per la sua visione innovativa, non smette di fare scalpore. E per una buona ragione… Continua a sorprendere i suoi clienti offrendo soluzioni che ottimizzano il comfort e la praticità della loro vita quotidiana.

Con la messa in vendita dell’aspirapolvere robot Carrefour, il marchio francese si impegna ancora una volta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi esigenti clienti. E sì, perché fin dai suoi inizi Carrefour si è posizionato come leader dell’innovazione.

Il suo obiettivo? Cercare modi per migliorare la vita dei suoi clienti. L’aspirapolvere robot Carrefour ne è la prova. Offre un’esperienza di pulizia automatizzata e intelligente, progettata per liberare tempo prezioso e semplificare le faccende domestiche.

Ma non è tutto. L’aspirapolvere robot Carrefour brilla anche per la sua navigazione intelligente iTech Laser 360. Immagina un robot che scansiona e mappa ogni angolo della tua casa per ottimizzare il percorso di pulizia.

Questa tecnologia innovativa trasforma il Conga 3790 in un vero e proprio prodigio della pulizia. Garantisce quindi una pulizia senza pari.

Grazie alla tecnologia MultiMap, puoi anche memorizzare più mappe di diverse stanze nella memoria del robot e interagire con esso per una pulizia mirata. L’applicazione VirtualMap ti permette di avere una visione in tempo reale della tua casa e di interagire direttamente con l’aspirapolvere robot Carrefour, anche quando sei fuori casa.

Per quanto riguarda il prezzo, Carrefour propone ai suoi fedeli clienti un’ottima offerta. In vendita a un prezzo conveniente di 568 euro, il marchio francese fa ombra a tutti i suoi concorrenti.

