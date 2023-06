Carrefour ha il prodotto perfetto per nascondersi dai vicini e dagli sguardi indiscreti!

Per evitare disturbi visivi dai vicini questa estate, Carrefour lancia questo paravento da giardino estetico a meno di 50 €.

Per evitare il vis-à-vis con i vicini, Carrefour ha la soluzione. Scopri questo pratico paravento che permette di creare una bella separazione tra due spazi outdoor. Ti diciamo di più…

Le offerte di Carrefour continuano prima dell’estate

Le migliori offerte per il tuo budget continuano ad arrivare da Carrefour in vista dell’estate. Con il ritorno del bel tempo, il marchio sta facendo di tutto per attirare la clientela. Soprattutto quella che vorrebbe rendere la sua terrazza o il suo balcone un angolo accogliente.

Se hai la fortuna di possedere uno o l’altro, è il momento di goderteli appieno. Niente di meglio infatti che uscire all’aria aperta quando c’è bel tempo.

Per questi tre mesi estivi che si prospettano, Carrefour ha delle ottime offerte per i possessori di spazi outdoor. Come questo elegante arredamento da giardino in legno che ha già conquistato molti clienti.

Questi mobili saranno motivo di orgoglio per i loro proprietari. Ti accompagneranno per tutta la bella stagione per mangiare all’aperto, di giorno come di sera.

Per goderti al massimo le belle giornate, il marchio ha pensato a tutto. Oltre a questi mobili da giardino, un’altra offerta imperdibile si insinua nel catalogo.

Si tratta di una sdraio con parasole integrato che ha un piccolo qualcosa in più che non troverai altrove. Scopri questo articolo che diventerà il tuo posto preferito per abbronzarti al sole.

Se hai un giardino, ma non una piscina, allora la scelta è facile! Vieni a comprare subito questo modello gonfiabile Bestway di alta qualità per divertirti tutta l’estate.

Con la sua bellissima superficie di nuoto di 10,96 m², questa piscina autoportante rotonda è ideale per rinfrescarsi non appena le temperature si avvicinano alla canicola.

Un pratico paravento per essere tranquilli a casa propria

Infine, per assicurarti una tranquillità regale sulla tua terrazza o balcone, pensa a proteggerti dagli sguardi indiscreti del vicinato…

Come dice il proverbio, “per essere felici, viviamo nascosti”. Nulla di più vero quando si hanno dei vicini con cui non si desidera condividere la propria intimità.

Per questo, Carrefour lancia un prodotto perfetto per godersi i propri spazi esterni, senza essere spiati. Si tratta di un paravento laterale che permette di creare una separazione.

Realizzato in poliestere resistente a tutti i climi, questo store è anche impermeabile e non teme i raggi UV. Questa parete di intimità si installa facilmente grazie al suo supporto a muro.

Questo può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente. Questo prodotto venduto da Carrefour può anche servire come estensione a un portico o a un patio.

Con i suoi 3 m di lunghezza su 1,50 m di larghezza, questo paravento offre una bella superficie di protezione dalle intemperie e dal vicinato.

Un prezzo perfetto per bilanciare il budget

Pieghevole, può essere facilmente riposto in un ripostiglio o in un garage quando non viene utilizzato per risparmiare spazio.

Se questo oggetto ti ha già conquistato, allora corre subito da Carrefour. Troverai questo paravento grigio perla dal design curato a soli 44,99 €.

È un prezzo più che perfetto per assicurare tutta l’estate la tua tranquillità e il godimento dei tuoi spazi esterni senza la compagnia degli sguardi indiscreti. L’estate comincia bene con Carrefour e questa offerta imbattibile che sta già facendo un grande successo in negozio!

