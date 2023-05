Carrefour fa faville con il mobile perfetto per organizzare tutte le scarpe!

Per organizzare facilmente le tue scarpe, scopri questo mobile da Carrefour che ha abbastanza spazio per contenerle tutte!

Non sai più dove mettere le tue numerose paia di scarpe? Carrefour ha la soluzione con questo mobile di grande capacità dal design minimalista. Scopri di più su questa offerta…

Prepara attivamente l’estate con Carrefour

Cosa ti riserva il tuo prossimo acquisto da Carrefour? L’ipermercato è uno dei luoghi preferiti dai francesi per fare la spesa e riempire il frigo.

Con l’inflazione che ha guadagnato terreno dall’inizio dell’anno, Carrefour è stata una delle prime catene a offrire il suo cesto anti-inflazione.

Inoltre, l’azienda innova anche per i propri dipendenti, essendo il primo supermercato francese a offrire congedi speciali alle donne che soffrono di endometriosi!

Ma se i clienti si affollano a Carrefour, è soprattutto per fare un buon affare. E questo mese, ce ne sono ancora da fare.

Mentre la stagione dei barbecue si avvicina, il marchio propone il suo a meno di 50 €.

È un’occasione da cogliere al volo se vuoi fare una grigliata quest’estate nel tuo giardino! Ma Carrefour si rivolge anche a coloro che non hanno spazi verdi.

Se hai scelto la spiaggia o il campeggio, scopri questa altra offerta che arriva al momento giusto. Si tratta di un tavolo pieghevole e trasportabile per fare un picnic ovunque!

Questo viene fornito con quattro sedie per consentire a tutti di riunirsi e trascorrere momenti felici e conviviali.

Infine, l’azienda pensa anche alle tue stanze. Se vuoi vederle ordinate, il marchio ha una soluzione per te.

Un mobile spazioso per le tue scarpe

Scopri questo mese questo mobile per scarpe che ti aiuterà a mettere ordine tra le tue sneakers, sandali e altri tacchi alti!

Questo modello venduto da Carrefour è adatto a chiunque non voglia più vedere le proprie scarpe ovunque. Le sue dimensioni di 101 × 75 × 36 cm gli consentono di integrarsi in qualsiasi stanza del tuo alloggio.

Con il suo design sobrio e le sue linee rette, questo mobile per scarpe in melaminato dispone di sei ripiani per riporre.

Puoi contenere un totale di 30 paia di scarpe in questo modello spazioso ed elegante con le sue maniglie in plastica cromata opaca.

È un ottimo punto per le fashioniste che amano collezionare scarpe, ma non sanno più dove riporle successivamente!

Disponibile in due colori, puoi scegliere di possedere questo mobile in bianco o in finto rovere.

Anche il prezzo ci piace

Facile da pulire, si pulisce facilmente con un panno asciutto. È sicuramente il buon affare da fare questa stagione da Carrefour per avere una casa più ordinata.

Infine, il suo prezzo non è l’ultima delle piacevoli sorprese. Come sempre, ti aspetta un prezzo basso per l’acquisto di questo mobile venduto in kit.

Per possedere questo elemento di archiviazione a casa tua, infatti, dovrai spendere solo 71,25 € presso l’ipermercato. È un’occasione da cogliere al volo, prima che svanisca come il pane caldo.

