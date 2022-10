Carrefour e PepsiCo testano i robot in officina

Consigli sui robot PepsiCobibite e snack? Puoi vederli al lavoro in due di CarrefourGli ipermercati polacchi. L’obiettivo: rendere l’esperienza di acquisto più divertente.

Display a guida autonoma

In due negozi Carrefour nella capitale polacca Varsavia, puoi vedere i robot al lavoro guidare attraverso i corridoi dei negozi con bevande di Pepsi e patatine di Lays. I dispositivi supportano le vendite e mirano a incoraggiare l’interazione. “Vogliamo rendere l’esperienza di acquisto dei nostri prodotti per i consumatori più interessante e mettere un sorriso sulle labbra dei consumatori”, ha affermato l’account manager Mariusz Janiec di PepsiCo Polonia.

I robot sono completamente sicuri: grazie a sensori appositamente progettati, si fermano automaticamente quando un essere umano si avvicina o quando si avvicina ad ostacoli. Carrefour vede i robot come uno strumento interessante per promuovere nuovi prodotti: che quei prodotti arrivino al cliente invece che il contrario è un vantaggio. Quindi i robot sono in realtà display a guida autonoma, che attirano l’attenzione durante il viaggio di shopping.

PepsiCo e Carrefour ritengono che i robot nel marketing e nelle vendite guadagneranno popolarità nel prossimo futuro. È possibile che questi tipi di robot servano anche per fornire indicazioni agli acquirenti, partecipare a sondaggi o verificare la disponibilità dei prodotti sugli scaffali.